|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:58
osafly написав:
Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.
Евро с приватовской карты для выплат сегодня получился 38.06
По злотому не подскажу.
-
77st
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 09.12.16
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:23
osafly написав: alfredhaos написав: osafly написав:
Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.
Карточный курс нужно смотреть. Райффайзен дает снимать по нему без доп. комиссий.
19 августа был 38.21 - курс евро разумеется.
Доллар 37.52, но в ЕС его не снимешь в банкомате.
А разве курс для карт не един-официальный-36.93?? Даже озадачился как то... Имел ввиду местные валюты евростран,такие как Злотый,Форинт-если их пересчитать на бакс...У нас более привычно к баксу считать,потому так и спросил(некорректно)..Хотел просто снять злотый в банкомате с гривневой карты там...
Курсы для операций по картам банк устанавливает на свое усмотрение. Также могут быть комиссии за снятие заграницей и тд. Зависит от пакета обслуживания.
По злотым будет двойная конвертация еще. Сначала в доллар, потом по курсу МПС в злотые.
-
alfredhaos
-
-
- Повідомлень: 292
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:28
77st написав: osafly написав:
Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.
Евро с приватовской карты для выплат сегодня получился 38.06
По злотому не подскажу.
Евро через банкомат снимали??
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1445
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:28
BIGor написав: Shaman написав:
опять двадцать пять. в плане, что только одну сторону смотрите.а сколько бизнеса с млрд оборотами под ФОП маскируется?
тут вопрос, как отделить зерна от плевел. а так претензии к псевдоФОПам реальны.
И сколько бизнеса с млрд оборотами под ФОП маскируется? Есть такие данные или это просто домыслы?
Все фопы дают ежеквартально все данные налоговой. Но чего-то налоговая не чешется. Значит все всех устраивает или таких фопов уже нет.
Вітаю.
Враховуючи, що вже майже вихідні (можна офтопити) маю питання яке теоретично (в залежності від відповіді) може бути ідеєю для податкової.
Стосується теми спрощенки.
От дивіться. Є супермаркети, ресторани чи готелі. Не маленькі. Із солідними обертами. Так от, ліміт ФОПа на 2-й групі вони можуть вибирати за Місяць, два, квартал, пів року. Одним словом, на рік потрібно використати послуги кількох ФОПів. Бо інакше не вкладешся.
Власне питання, чи може податкова відстежувати наскільки швидко вичерпується ліміт ФОПа? Будь-якого. Адже фіскальні чеки у всіх цих Закладах (якщо вони порядні) видають.
І якщо податкова це може, то чому б не зробити так. Використав річний ліміт за місяць - сплати стільки то податків понад те, що ти платиш як ФОП. Використав за квартал - доплати, але трохи менше. Використав за пів року - ще менше. Логіка проста. Як мінімум вона дозволить збільгити кількість ФОПів, а відповідно і податків і навіть частково відділити "зерна от плевел"
Бо багато хто реально користується ФОПами через простоту ведення бухгалтерії. І ФОПи це не зло. Це добре для Держав в цілому, адже стимулює займатись власною справою. І реально проблема лише в тому, що ті бонуси які мали би стимулювати населення працювати на себе використовує зрілий бізнес як офіційну можливість заплатити менше податків.
Хто в темі, підкажіть чи ідея має підґрунтя бути реалізована?
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1435
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 2179 раз.
- Подякували: 1722 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:39
---
Востаннє редагувалось Alex2007
в П'ят 26 сер, 2022 21:01, всього редагувалось 5 разів.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3640
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1741 раз.
- Подякували: 1610 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:43
BIGor написав:
Все фопы дают ежеквартально все данные налоговой. Но чего-то налоговая не чешется. Значит все всех устраивает или таких фопов уже нет.
Кстати, вторая группа, на которой основные злоупотребления потенциально происходят, отчёт по ЕН сдаёт только за год. Но то такое.
Realist написав:
Власне питання, чи може податкова відстежувати наскільки швидко вичерпується ліміт ФОПа? Будь-якого. Адже фіскальні чеки у всіх цих Закладах (якщо вони порядні) видають.
Наверное, технически может, хотя сейчас что-то подобное делается только при проверках предпринимателя. Но толку? Во-первых, исчерпать годовой лимит за квартал - это всё же по презумпции невиновности неподсудно. Во-вторых, не думаю, что у злоупотребляющих такая уж проблема обороты размазывать по нескольким ФЛП постоянно (сегодня чек выписывает один, завтра другой, послезавтра третий, далее опять первый) и тогда вся эта хитрая система обирания ФЛП всё равно пасанёт.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2262
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:53
Alex2007 написав:
Я все равно через час удалю.
вообще то этого дурика должны были давно удалить...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6864
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5912 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:05
Realist
ветка фоп здесь ФОП
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4969
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1241 раз.
- Подякували: 734 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:12
privet_vam написав:
BIGor - оставь полоумных завистников в покое...
тут бы кордон открыли щоб от таких подали уехать нафиг...
боюсь, как только откроют кордон, то такие "бизнесмены" как ты в первых рядах в миг выедут "в командировки" с целью попотрошить банкоматы по кругу и пооткрывать сотню-другую евро-банко-карт.
ежегодную декларацию хоть знаешь как заполнять?
privet_vam написав:
напишить петицию Зеленскому - нехай Шобаль роскаже видповидь на це питание
farm написав:
Цікаво, якби з 2019 по 2022 рр. не списували борги Коломойському та не дарували йому через судові рішення державні кошти - яким би зараз був курс валюти.
)))
ты вообще откуда, кстати, грамотей?
даже узбек в пресловутой шаурмичной
и то уже лучше выучил украинский язык.
Востаннє редагувалось Alex2007
в П'ят 26 сер, 2022 21:33, всього редагувалось 1 раз.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3640
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1741 раз.
- Подякували: 1610 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:26
77st написав: osafly написав:
Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.
Евро с приватовской карты для выплат сегодня получился 38.06
По злотому не подскажу.
где-то 8,03 при снятии в банкомате
-
pilker
-
-
- Повідомлень: 197
- З нами з: 20.09.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osafly
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31074
|33204342
|
|
|1638
|11420572
|
|
|7972
|22548127
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|