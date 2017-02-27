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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:38
BIGor написав:
Ромасик
Т.е. во всех просчетах минфина и НБУ (где работают тысячи людей) - виноват я?Скращать расходы можно сразу
начиная с ОП, КМУ, ЦВК, ФДМУ, АМКУ, статистики, налоговой, таможни, судейского аппарата,
всяких офисов генпрокурора итд.
Это Киев, детка
В Киеве суд объявил о прекращении работы, потому что закончилась офисная бумага
Деснянский районный суд города Киева объявил о временном прекращении выдачи всех процессуальных документов из-за отсутствия офисной бумаги.
«В связи с отсутствием финансирования со стороны государства судебной системы, на сегодня в суде отсутствует офисная бумага, которая делает невозможной надлежащую работу суда в обычном режиме»
Сокращальщики бл... Побыстрее бы вас в Польшу отправить!
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:49
pilker написав: 77st написав: osafly написав:
Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.
Евро с приватовской карты для выплат сегодня получился 38.06
По злотому не подскажу.
где-то 8,03 при снятии в банкомате
Дякую..То бишь если пересчитать на бакс,получается примерно 38.14 Считал 8.03 х 4.75(курс злотого к $)
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osafly
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