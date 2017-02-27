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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9896989798989899
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:38

  BIGor написав:Ромасик

Т.е. во всех просчетах минфина и НБУ (где работают тысячи людей) - виноват я?
Скращать расходы можно сразу начиная с ОП, КМУ, ЦВК, ФДМУ, АМКУ, статистики, налоговой, таможни, судейского аппарата, всяких офисов генпрокурора итд.


Это Киев, детка
В Киеве суд объявил о прекращении работы, потому что закончилась офисная бумага

Деснянский районный суд города Киева объявил о временном прекращении выдачи всех процессуальных документов из-за отсутствия офисной бумаги.

«В связи с отсутствием финансирования со стороны государства судебной системы, на сегодня в суде отсутствует офисная бумага, которая делает невозможной надлежащую работу суда в обычном режиме»

Сокращальщики бл... Побыстрее бы вас в Польшу отправить!
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:49

  pilker написав:
  77st написав:
  osafly написав:Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.


Евро с приватовской карты для выплат сегодня получился 38.06

По злотому не подскажу.

где-то 8,03 при снятии в банкомате


Дякую..То бишь если пересчитать на бакс,получается примерно 38.14 Считал 8.03 х 4.75(курс злотого к $)
osafly
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