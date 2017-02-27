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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:38
BIGor написав:
Ромасик
Т.е. во всех просчетах минфина и НБУ (где работают тысячи людей) - виноват я?Скращать расходы можно сразу
начиная с ОП, КМУ, ЦВК, ФДМУ, АМКУ, статистики, налоговой, таможни, судейского аппарата,
всяких офисов генпрокурора итд.
Это Киев, детка
В Киеве суд объявил о прекращении работы, потому что закончилась офисная бумага
Деснянский районный суд города Киева объявил о временном прекращении выдачи всех процессуальных документов из-за отсутствия офисной бумаги.
«В связи с отсутствием финансирования со стороны государства судебной системы, на сегодня в суде отсутствует офисная бумага, которая делает невозможной надлежащую работу суда в обычном режиме»
Сокращальщики бл... Побыстрее бы вас в Польшу отправить!
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Ромасик
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:49
pilker написав: 77st написав: osafly написав:
Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.
Евро с приватовской карты для выплат сегодня получился 38.06
По злотому не подскажу.
где-то 8,03 при снятии в банкомате
Дякую..То бишь если пересчитать на бакс,получается примерно 38.14 Считал 8.03 х 4.75(курс злотого к $)
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:52
Ромасик глянь в декларацию любого киевского судьи - все долларовые миллионеры, а 214 грн на пачку бумаги нет. Не кажется тебе это странным?
Востаннє редагувалось BIGor
в П'ят 26 сер, 2022 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:11
BIGor написав:Ромасик
глянь в декларацию любого киевского судьи - все долларовые миллионеры, а 214 грн на пачку бумаги нет. Не кажется тебе это странным?
То идите вы в судьи? Чего завидуете? Вас ждут:
"Відчувається брак суддів у районних судах, що призводить до тривалого розгляду справ. Наприклад, Печерський районний суд м. Києва перші засідання за позовами, поданими в січні 2018 року, призначав на вересень 2018 року, а наступні засідання на квітень 2019 року"
А если вы вспомнили о своем селе, сходите в тот суд, поинтересуйтесь, не нужны ли им честные сотрудники и бумага. Спросите о зарплате минимум 50к.
В налоговую сходите, в пф, к чиновникам. Поспрашивайте, как они смотрят на зарплаты в штукк баксов? Бумагу подарите.
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Ромасик
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:32
osafly написав:
Дякую..То бишь если пересчитать на бакс,получается примерно 38.14 Считал 8.03 х 4.75(курс злотого к $)
курс озвучил по привату и он по дням плавает. может быть 8,06 или 8,3.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:01
Вчора на оплату картою приват зняв по курсу 7,8338 за злотий.
На банкоматі мабуть ще додається комісія.
ПС: Подвійна конвертація в приваті до нього не застовуєтсья
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:03
Shaman написав: BIGor написав: Ромасик написав:
пока вы думаете, я вам подскажу: рро, ликвидация упрощенцев, и если вам все равно будет мало - понемногу повышать налоги
Ну ликвидируете вы вместе с Гетьманцевым фопы - фопы ответят налоговым резидентством Польши. Что дальше? Самая главная проблема этой страны - торговцы арбузами на базаре и ИТ-шники? Просто смешно.
опять двадцать пять. в плане, что только одну сторону смотрите.
а сколько бизнеса с млрд оборотами под ФОП маскируется?
тут вопрос, как отделить зерна от плевел. а так претензии к псевдоФОПам реальны.
У мене інше питання... чому ФОПи, та й інші платники податків мають оплачувати банкет паразитів, що засіли в ОВДП і не платять нікопійки в бюджет з паразитування на казнокрадській моделі держави?
Держава має оголосити по піраміді дефолт. Хай викидуються з вікон чи протестують разом з Фурсою та Кухарем в наметі... мені все-одно що буде з фінансовими кровопивцями Неньки.
Особисто я, якщо взують третю групу, перейду в систему пейонір. Ні копійки на піраміду ОВДП я не дам. Та й гусаки потроху розлітаються по світам.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:05
Ромасик написав: BIGor написав:
Ромасик
Т.е. во всех просчетах минфина и НБУ (где работают тысячи людей) - виноват я?Скращать расходы можно сразу
начиная с ОП, КМУ, ЦВК, ФДМУ, АМКУ, статистики, налоговой, таможни, судейского аппарата,
всяких офисов генпрокурора итд.
Это Киев, детка
В Киеве суд объявил о прекращении работы, потому что закончилась офисная бумага
Деснянский районный суд города Киева объявил о временном прекращении выдачи всех процессуальных документов из-за отсутствия офисной бумаги.
«В связи с отсутствием финансирования со стороны государства судебной системы, на сегодня в суде отсутствует офисная бумага, которая делает невозможной надлежащую работу суда в обычном режиме»
Сокращальщики бл... Побыстрее бы вас в Польшу отправить!
Пам'ятається років так 5 тому за невиконання службових обов'язків, незалежно від матеріального забезпечення, могли і премію чікнути, а то й під роздачу потрапити.
Так, всі тварини рівні. Але деякі тварини рівніші за інших.
Добре б обміркувати з ким тут залишитеся.
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