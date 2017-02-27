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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9896989798989899
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:38

  BIGor написав:Ромасик

Т.е. во всех просчетах минфина и НБУ (где работают тысячи людей) - виноват я?
Скращать расходы можно сразу начиная с ОП, КМУ, ЦВК, ФДМУ, АМКУ, статистики, налоговой, таможни, судейского аппарата, всяких офисов генпрокурора итд.


Это Киев, детка
В Киеве суд объявил о прекращении работы, потому что закончилась офисная бумага

Деснянский районный суд города Киева объявил о временном прекращении выдачи всех процессуальных документов из-за отсутствия офисной бумаги.

«В связи с отсутствием финансирования со стороны государства судебной системы, на сегодня в суде отсутствует офисная бумага, которая делает невозможной надлежащую работу суда в обычном режиме»

Сокращальщики бл... Побыстрее бы вас в Польшу отправить!
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:49

  pilker написав:
  77st написав:
  osafly написав:Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.


Евро с приватовской карты для выплат сегодня получился 38.06

По злотому не подскажу.

где-то 8,03 при снятии в банкомате


Дякую..То бишь если пересчитать на бакс,получается примерно 38.14 Считал 8.03 х 4.75(курс злотого к $)
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:52

Ромасик глянь в декларацию любого киевского судьи - все долларовые миллионеры, а 214 грн на пачку бумаги нет. Не кажется тебе это странным?
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 26 сер, 2022 22:03, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:54

  BIGor написав:Ромасик глянь в декларацию любого киевского судьи - все долларовые миллионеры, а 50 грн на пачку бумаги нет. Не кажется тебе это странным?


Само дешево що бачив,пачка а4 коштує 214 грн :D
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:11

  BIGor написав:Ромасик глянь в декларацию любого киевского судьи - все долларовые миллионеры, а 214 грн на пачку бумаги нет. Не кажется тебе это странным?

То идите вы в судьи? Чего завидуете? Вас ждут:
"Відчувається брак суддів у районних судах, що призводить до тривалого розгляду справ. Наприклад, Печерський районний суд м. Києва перші засідання за позовами, поданими в січні 2018 року, призначав на вересень 2018 року, а наступні засідання на квітень 2019 року"

А если вы вспомнили о своем селе, сходите в тот суд, поинтересуйтесь, не нужны ли им честные сотрудники и бумага. Спросите о зарплате минимум 50к.

В налоговую сходите, в пф, к чиновникам. Поспрашивайте, как они смотрят на зарплаты в штукк баксов? Бумагу подарите.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:32

  osafly написав:Дякую..То бишь если пересчитать на бакс,получается примерно 38.14 Считал 8.03 х 4.75(курс злотого к $)

курс озвучил по привату и он по дням плавает. может быть 8,06 или 8,3.
pilker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:01

Приват

Вчора на оплату картою приват зняв по курсу 7,8338 за злотий.
На банкоматі мабуть ще додається комісія.

ПС: Подвійна конвертація в приваті до нього не застовуєтсья
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:03

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Ромасик написав:пока вы думаете, я вам подскажу: рро, ликвидация упрощенцев, и если вам все равно будет мало - понемногу повышать налоги

Ну ликвидируете вы вместе с Гетьманцевым фопы - фопы ответят налоговым резидентством Польши. Что дальше? Самая главная проблема этой страны - торговцы арбузами на базаре и ИТ-шники? Просто смешно.

опять двадцать пять. в плане, что только одну сторону смотрите.

а сколько бизнеса с млрд оборотами под ФОП маскируется?

тут вопрос, как отделить зерна от плевел. а так претензии к псевдоФОПам реальны.

У мене інше питання... чому ФОПи, та й інші платники податків мають оплачувати банкет паразитів, що засіли в ОВДП і не платять нікопійки в бюджет з паразитування на казнокрадській моделі держави?

Держава має оголосити по піраміді дефолт. Хай викидуються з вікон чи протестують разом з Фурсою та Кухарем в наметі... мені все-одно що буде з фінансовими кровопивцями Неньки.

Особисто я, якщо взують третю групу, перейду в систему пейонір. Ні копійки на піраміду ОВДП я не дам. Та й гусаки потроху розлітаються по світам.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:05

  Ромасик написав:
  BIGor написав:Ромасик

Т.е. во всех просчетах минфина и НБУ (где работают тысячи людей) - виноват я?
Скращать расходы можно сразу начиная с ОП, КМУ, ЦВК, ФДМУ, АМКУ, статистики, налоговой, таможни, судейского аппарата, всяких офисов генпрокурора итд.


Это Киев, детка
В Киеве суд объявил о прекращении работы, потому что закончилась офисная бумага

Деснянский районный суд города Киева объявил о временном прекращении выдачи всех процессуальных документов из-за отсутствия офисной бумаги.

«В связи с отсутствием финансирования со стороны государства судебной системы, на сегодня в суде отсутствует офисная бумага, которая делает невозможной надлежащую работу суда в обычном режиме»

Сокращальщики бл... Побыстрее бы вас в Польшу отправить!

Пам'ятається років так 5 тому за невиконання службових обов'язків, незалежно від матеріального забезпечення, могли і премію чікнути, а то й під роздачу потрапити.
Так, всі тварини рівні. Але деякі тварини рівніші за інших.

Добре б обміркувати з ким тут залишитеся.
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