striped написав:Ну и на чем мы сейчас планируем вниз? Пятница, выплаты ЗСУ, не напал, 3 ярда от Америки или заявление прости Господи "министра экономики" про рост экономики уже наступного року?
Такое сильное ощущение искусственности движений последнее время, что появилась мысль, что текущий загон обменок в стойло экспирирован толстыми дядями близкими к НБУ/ОП чтобы не мешались под ногами и не мешали стричь пересичных и на загонах вверх и на походах в долины.
О... "Знаки з небес" таки спрацювали на пониження
І хто б міг подумати, що аж так швидко. 24-25 напрогнозили, а 26 вже все.
От би так завжди... viewtopic.php?p=5478687#p5478687
А ще, вочевидь, правду пише раз за разом Сибарит, що чистої емісії від початку року майже й не було. Це теж впливає, мабуть
А от статистика: як ні курс, ні інфляція майже не росли в трирічні періоди з 2018 по 2021:
viewtopic.php?p=5479286#p5479286
І навіть зараз -- важко збагнути як у нас може бути інфляція по їжі, якщо ми завалені зерном по горло, і х.з. чи вивеземо хоч цьогорічний врожай, не кажучи вже про минулорічний? От як воно може подорожчати всередині країни? За рахунок якої зернової чорної діри буде усунений надлишок пропозиції?
ДержСтат пише про +21.5% за січень-липень (