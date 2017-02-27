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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9897989898999900
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 03:05

  striped написав:Ну и на чем мы сейчас планируем вниз? Пятница, выплаты ЗСУ, не напал, 3 ярда от Америки или заявление прости Господи "министра экономики" про рост экономики уже наступного року?

Такое сильное ощущение искусственности движений последнее время, что появилась мысль, что текущий загон обменок в стойло экспирирован толстыми дядями близкими к НБУ/ОП чтобы не мешались под ногами и не мешали стричь пересичных и на загонах вверх и на походах в долины.



О... "Знаки з небес" таки спрацювали на пониження :)
І хто б міг подумати, що аж так швидко. 24-25 напрогнозили, а 26 вже все.
От би так завжди... viewtopic.php?p=5478687#p5478687

А ще, вочевидь, правду пише раз за разом Сибарит, що чистої емісії від початку року майже й не було. Це теж впливає, мабуть :)

А от статистика: як ні курс, ні інфляція майже не росли в трирічні періоди з 2018 по 2021:
viewtopic.php?p=5479286#p5479286

І навіть зараз -- важко збагнути як у нас може бути інфляція по їжі, якщо ми завалені зерном по горло, і х.з. чи вивеземо хоч цьогорічний врожай, не кажучи вже про минулорічний? От як воно може подорожчати всередині країни? За рахунок якої зернової чорної діри буде усунений надлишок пропозиції?

ДержСтат пише про +21.5% за січень-липень ( https://ukrstat.gov.ua/operativ/operati ... 2pp_ue.xls ), але таки незрозуміло, що і чому здорожчало. У війську всі кучугури харчів безплатні. "Шведський стіл". :) Дефляція, що ламає всі системи числення...
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 04:02

  osafly написав:
Евро через банкомат снимали??

Да, но в Испании, поэтому Евро. Банкомат от Дойче банка.
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 06:31

  Starikan написав:
  osafly написав:Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.

Обналичивал несколько раз с приватовской карты в банкомате BofA. Курс всякий раз = текущему карточному Привата (пару дней назад был 37.31). По такому же курсу идет оплата товара в амер.магазинах (без комис). При обналичке банкомат берет комис 1%, Приват - еще 2%.


При расчете приватовской картой в торонтовских магазинах курс американского доллара сегодня получается 37.6, наличые несколько раз безрезультатно пробывал снять с разных карт для выплат - гривневых и валютных, местные банкоматы пишут что трансакция невозможна.
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