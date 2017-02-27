striped написав:Ну и на чем мы сейчас планируем вниз? Пятница, выплаты ЗСУ, не напал, 3 ярда от Америки или заявление прости Господи "министра экономики" про рост экономики уже наступного року?
Такое сильное ощущение искусственности движений последнее время, что появилась мысль, что текущий загон обменок в стойло экспирирован толстыми дядями близкими к НБУ/ОП чтобы не мешались под ногами и не мешали стричь пересичных и на загонах вверх и на походах в долины.
О... "Знаки з небес" таки спрацювали на пониження І хто б міг подумати, що аж так швидко. 24-25 напрогнозили, а 26 вже все. От би так завжди... viewtopic.php?p=5478687#p5478687
А ще, вочевидь, правду пише раз за разом Сибарит, що чистої емісії від початку року майже й не було. Це теж впливає, мабуть
І навіть зараз -- важко збагнути як у нас може бути інфляція по їжі, якщо ми завалені зерном по горло, і х.з. чи вивеземо хоч цьогорічний врожай, не кажучи вже про минулорічний? От як воно може подорожчати всередині країни? За рахунок якої зернової чорної діри буде усунений надлишок пропозиції?
osafly написав:Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.
Обналичивал несколько раз с приватовской карты в банкомате BofA. Курс всякий раз = текущему карточному Привата (пару дней назад был 37.31). По такому же курсу идет оплата товара в амер.магазинах (без комис). При обналичке банкомат берет комис 1%, Приват - еще 2%.
При расчете приватовской картой в торонтовских магазинах курс американского доллара сегодня получается 37.6, наличые несколько раз безрезультатно пробывал снять с разных карт для выплат - гривневых и валютных, местные банкоматы пишут что трансакция невозможна.
Moneta написав:У мене інше питання... чому ФОПи, та й інші платники податків мають оплачувати банкет паразитів, що засіли в ОВДП і не платять нікопійки в бюджет з паразитування на казнокрадській моделі держави?
Держава має оголосити по піраміді дефолт. Хай викидуються з вікон чи протестують разом з Фурсою та Кухарем в наметі... мені все-одно що буде з фінансовими кровопивцями Неньки.
Особисто я, якщо взують третю групу, перейду в систему пейонір. Ні копійки на піраміду ОВДП я не дам. Та й гусаки потроху розлітаються по світам.
ОВДП - це кредитування економіки. І якби ви уважно читали таблички, які робить Страйкер в цій гілці (а не лише писали), і мали клепку їх проаналізувати, то б бачили, що не дуже їх і поспішають купувати. А основним покупцем є НБУ. Тому те, що випропонуєте - це постріли собі в ноги. Як і решта єресі, яку ви пишете.
Очільник Федрезерву Джером Павелл заявив про рішучість центрального банку США приборкати стрімку інфляцію шляхом підвищення процентних ставок, ключові ринкові індекси відповіли падінням.
Про це повідомляє Financial Times.
Павелл сказав, що успішне зниження інфляції, ймовірно, призведе до нижчого економічного зростання на "тривалий період". Як наслідок, відсоткові ставки повинні залишатися на рівні, який "певний час" стримуватиме зростання економіки.
Після виступу Павелла фондовий ринок США різко впав: індекс S&P 500 впав на 2,2%, а технологічний індекс Nasdaq Composite – на 2,7%.
Павелл очікує, що "дуже ймовірно, станеться деяке пом'якшення умов ринку праці", та при цьому прогнозує болісний період для домогосподарств і підприємств. "Нездатність відновити цінову стабільність призведе до набагато більшого болю", – наголосив він.
Існує також ризик того, що інфляція буде залишатися надто високою протягом надто тривалого часу, чим викличе ланцюгову реакцію, коли люди очікують подальшого зростання цін.
"Що довше триватиме нинішня хвиля високої інфляції, то більша ймовірність того, що очікування дедалі вищої інфляції закріпляться", – попередив він.
Коментарі Пауелла спонукали трейдерів змінити очікування того, якого рівня може сягнути зрештою відсоткова ставка ФРС. Ф'ючерсні ринки в п'ятницю сигналізували, що ФРС підніме ставку федеральних фондів до 3,82% до березня наступного року.
Очільник Федрезерву сказав, що в якийсь момент буде доцільно уповільнити темпи підвищення процентних ставок. Але він скептично поставився до останніх даних, які свідчать про невелике пом’якшення інфляції: "Покращення за один місяць далеко не відповідає тому, що потрібно буде побачити комітету, перш ніж ми будемо впевнені, що інфляція рухається вниз".
Moneta написав:У мене інше питання... чому ФОПи, та й інші платники податків мають оплачувати банкет паразитів, що засіли в ОВДП і не платять нікопійки в бюджет з паразитування на казнокрадській моделі держави?
Держава має оголосити по піраміді дефолт. Хай викидуються з вікон чи протестують разом з Фурсою та Кухарем в наметі... мені все-одно що буде з фінансовими кровопивцями Неньки.
Особисто я, якщо взують третю групу, перейду в систему пейонір. Ні копійки на піраміду ОВДП я не дам. Та й гусаки потроху розлітаються по світам.
ОВДП - це кредитування економіки. І якби ви уважно читали таблички, які робить Страйкер в цій гілці (а не лише писали), і мали клепку їх проаналізувати, то б бачили, що не дуже їх і поспішають купувати. А основним покупцем є НБУ. Тому те, що випропонуєте - це постріли собі в ноги. Як і решта єресі, яку ви пишете.
Ну за кредитування економіки - Ви тут перебільшили - скоріше на проїдання. І це тільки під час війни НБУ основний покупець, раніше цим інструментом дуже часто користувались і банки, і юрособи і заможні фізособи.
Moneta написав:У мене інше питання... чому ФОПи, та й інші платники податків мають оплачувати банкет паразитів, що засіли в ОВДП і не платять нікопійки в бюджет з паразитування на казнокрадській моделі держави?
Держава має оголосити по піраміді дефолт. Хай викидуються з вікон чи протестують разом з Фурсою та Кухарем в наметі... мені все-одно що буде з фінансовими кровопивцями Неньки.
Особисто я, якщо взують третю групу, перейду в систему пейонір. Ні копійки на піраміду ОВДП я не дам. Та й гусаки потроху розлітаються по світам.
ОВДП - це кредитування економіки. І якби ви уважно читали таблички, які робить Страйкер в цій гілці (а не лише писали), і мали клепку їх проаналізувати, то б бачили, що не дуже їх і поспішають купувати. А основним покупцем є НБУ. Тому те, що випропонуєте - це постріли собі в ноги. Як і решта єресі, яку ви пишете.
Ну за кредитування економіки - Ви тут перебільшили - скоріше на проїдання. І це тільки під час війни НБУ основний покупець, раніше цим інструментом дуже часто користувались і банки, і юрособи і заможні фізособи.
ОВГЗ - это система внутреннего перекредитования алкоголика, когда зарубежный бармен больше в долг за просто так не наливает. Это как бегать по дому и под расписки одалживать у соседей, расчитываясь за старые расписки новыми заимствованиями. На разницу можно бухать. Если разница отрицательная, алконавт бежит к жене (НБУ) и, выкручивая ей руки, под шёпот "что о нас подумают соседи" заставляет ее распотрошить заначку.