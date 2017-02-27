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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 сер, 2022 06:31
Starikan написав: osafly написав:
Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.
Обналичивал несколько раз с приватовской карты в банкомате BofA. Курс всякий раз = текущему карточному Привата (пару дней назад был 37.31). По такому же курсу идет оплата товара в амер.магазинах (без комис). При обналичке банкомат берет комис 1%, Приват - еще 2%.
При расчете приватовской картой в торонтовских магазинах курс американского доллара сегодня получается 37.6, наличые несколько раз безрезультатно пробывал снять с разных карт для выплат - гривневых и валютных, местные банкоматы пишут что трансакция невозможна.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 07:30
Moneta написав:
У мене інше питання... чому ФОПи, та й інші платники податків мають оплачувати банкет паразитів, що засіли в ОВДП і не платять нікопійки в бюджет з паразитування на казнокрадській моделі держави?
Держава має оголосити по піраміді дефолт. Хай викидуються з вікон чи протестують разом з Фурсою та Кухарем в наметі... мені все-одно що буде з фінансовими кровопивцями Неньки.
Особисто я, якщо взують третю групу, перейду в систему пейонір. Ні копійки на піраміду ОВДП я не дам. Та й гусаки потроху розлітаються по світам.
ОВДП - це кредитування економіки.
І якби ви уважно читали таблички, які робить Страйкер в цій гілці (а не лише писали), і мали клепку їх проаналізувати, то б бачили, що не дуже їх і поспішають купувати. А основним покупцем є НБУ.
Тому те, що випропонуєте - це постріли собі в ноги. Як і решта єресі, яку ви пишете.
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ScaryBee
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Додано: Суб 27 сер, 2022 07:34
Очільник Федрезерву Джером Павелл заявив про рішучість центрального банку США приборкати стрімку інфляцію шляхом підвищення процентних ставок, ключові ринкові індекси відповіли падінням.
Про це повідомляє Financial Times.
Павелл сказав, що успішне зниження інфляції, ймовірно, призведе до нижчого економічного зростання на "тривалий період". Як наслідок, відсоткові ставки повинні залишатися на рівні, який "певний час" стримуватиме зростання економіки.
Після виступу Павелла фондовий ринок США різко впав: індекс S&P 500 впав на 2,2%, а технологічний індекс Nasdaq Composite – на 2,7%.
Павелл очікує, що "дуже ймовірно, станеться деяке пом'якшення умов ринку праці", та при цьому прогнозує болісний період для домогосподарств і підприємств. "Нездатність відновити цінову стабільність призведе до набагато більшого болю", – наголосив він.
Існує також ризик того, що інфляція буде залишатися надто високою протягом надто тривалого часу, чим викличе ланцюгову реакцію, коли люди очікують подальшого зростання цін.
"Що довше триватиме нинішня хвиля високої інфляції, то більша ймовірність того, що очікування дедалі вищої інфляції закріпляться", – попередив він.
Коментарі Пауелла спонукали трейдерів змінити очікування того, якого рівня може сягнути зрештою відсоткова ставка ФРС. Ф'ючерсні ринки в п'ятницю сигналізували, що ФРС підніме ставку федеральних фондів до 3,82% до березня наступного року.
Очільник Федрезерву сказав, що в якийсь момент буде доцільно уповільнити темпи підвищення процентних ставок. Але він скептично поставився до останніх даних, які свідчать про невелике пом’якшення інфляції: "Покращення за один місяць далеко не відповідає тому, що потрібно буде побачити комітету, перш ніж ми будемо впевнені, що інфляція рухається вниз".
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Додано: Суб 27 сер, 2022 08:05
ScaryBee написав: Moneta написав:
У мене інше питання... чому ФОПи, та й інші платники податків мають оплачувати банкет паразитів, що засіли в ОВДП і не платять нікопійки в бюджет з паразитування на казнокрадській моделі держави?
Держава має оголосити по піраміді дефолт. Хай викидуються з вікон чи протестують разом з Фурсою та Кухарем в наметі... мені все-одно що буде з фінансовими кровопивцями Неньки.
Особисто я, якщо взують третю групу, перейду в систему пейонір. Ні копійки на піраміду ОВДП я не дам. Та й гусаки потроху розлітаються по світам.
ОВДП - це кредитування економіки.
І якби ви уважно читали таблички, які робить Страйкер в цій гілці (а не лише писали), і мали клепку їх проаналізувати, то б бачили, що не дуже їх і поспішають купувати. А основним покупцем є НБУ.
Тому те, що випропонуєте - це постріли собі в ноги. Як і решта єресі, яку ви пишете.
Ну за кредитування економіки - Ви тут перебільшили - скоріше на проїдання. І це тільки під час війни НБУ основний покупець, раніше цим інструментом дуже часто користувались і банки, і юрособи і заможні фізособи.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 08:44
BIGor написав:
Ну за кредитування економіки - Ви тут перебільшили - скоріше на проїдання. І це тільки під час війни НБУ основний покупець, раніше цим інструментом дуже часто користувались і банки, і юрособи і заможні фізособи
.
що вам заважає приєднатися до їх числа? Продайте долари, скупіть ОВДП, заваліть нарешті цю піраміду небаченої щедрості.
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ScaryBee
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Додано: Суб 27 сер, 2022 08:58
А картой ПУМБа рыжего никто не оперировал за границей?
Что то непонятно по снятию евро в ЕС
Вроде закинул на карту 4100, а сотку евро снять не смогли
Сайт на телефоне светит в правом верхнем углу курсы в принципе как во всех обменках, т.е. продажа евро в районе 40.8-41
И комиссию через приватовский аппарат бешеную содрали, аж 83грн с 4200. Можно как то снимать евро с этой карты по курсу плюс чуть-чуть от НБУ?
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Додано: Суб 27 сер, 2022 08:58
ScaryBee написав: BIGor написав:
Ну за кредитування економіки - Ви тут перебільшили - скоріше на проїдання. І це тільки під час війни НБУ основний покупець, раніше цим інструментом дуже часто користувались і банки, і юрособи і заможні фізособи
.
що вам заважає приєднатися до їх числа? Продайте долари, скупіть ОВДП, заваліть нарешті цю піраміду небаченої щедрості.
Зараз? По перше - я не такий заможний, і звідки Ви знаєте у чому взагалі мої заощадження?
По друге - зараз ці проценти не перекривають інфляцію, і що видно з таблиць Сибарита - ці заможні фізособи
виходять з ОВДП і фіксують прибуток. Заходити туди вже пізно.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 09:03
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Додано: Суб 27 сер, 2022 09:36
BIGor написав: ScaryBee написав: BIGor написав:
Ну за кредитування економіки - Ви тут перебільшили - скоріше на проїдання. І це тільки під час війни НБУ основний покупець, раніше цим інструментом дуже часто користувались і банки, і юрособи і заможні фізособи
.
що вам заважає приєднатися до їх числа? Продайте долари, скупіть ОВДП, заваліть нарешті цю піраміду небаченої щедрості.
Зараз? По перше - я не такий заможний, і звідки Ви знаєте у чому взагалі мої заощадження?
По друге - зараз ці проценти не перекривають інфляцію, і що видно з таблиць Сибарита - ці заможні фізособи
виходять з ОВДП і фіксують прибуток. Заходити туди вже пізно.
а де проценти по ОВДП перекривають інфляцію? Можливо в США чи в Польщі?
Судячи з того, як ви топите за ОВДП, ваші заощадження точно не в них. Десь в пейонерах - повірю.
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ScaryBee
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