Додано: Суб 27 сер, 2022 07:34

Очільник Федрезерву Джером Павелл заявив про рішучість центрального банку США приборкати стрімку інфляцію шляхом підвищення процентних ставок, ключові ринкові індекси відповіли падінням.



Про це повідомляє Financial Times.



Павелл сказав, що успішне зниження інфляції, ймовірно, призведе до нижчого економічного зростання на "тривалий період". Як наслідок, відсоткові ставки повинні залишатися на рівні, який "певний час" стримуватиме зростання економіки.



Після виступу Павелла фондовий ринок США різко впав: індекс S&P 500 впав на 2,2%, а технологічний індекс Nasdaq Composite – на 2,7%.



Павелл очікує, що "дуже ймовірно, станеться деяке пом'якшення умов ринку праці", та при цьому прогнозує болісний період для домогосподарств і підприємств. "Нездатність відновити цінову стабільність призведе до набагато більшого болю", – наголосив він.



Існує також ризик того, що інфляція буде залишатися надто високою протягом надто тривалого часу, чим викличе ланцюгову реакцію, коли люди очікують подальшого зростання цін.



"Що довше триватиме нинішня хвиля високої інфляції, то більша ймовірність того, що очікування дедалі вищої інфляції закріпляться", – попередив він.



Коментарі Пауелла спонукали трейдерів змінити очікування того, якого рівня може сягнути зрештою відсоткова ставка ФРС. Ф'ючерсні ринки в п'ятницю сигналізували, що ФРС підніме ставку федеральних фондів до 3,82% до березня наступного року.



Очільник Федрезерву сказав, що в якийсь момент буде доцільно уповільнити темпи підвищення процентних ставок. Але він скептично поставився до останніх даних, які свідчать про невелике пом’якшення інфляції: "Покращення за один місяць далеко не відповідає тому, що потрібно буде побачити комітету, перш ніж ми будемо впевнені, що інфляція рухається вниз".