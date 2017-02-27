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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 сер, 2022 12:18
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 40.90 41.10
🇪🇺EUR 40.70 41.00
🇺🇸USD 40.80 40.95
🇪🇺EUR 40.60 40.85
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edvardd
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ