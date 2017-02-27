🇺🇸USD 40.80 40.95
🇪🇺EUR 40.60 40.85
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 сер, 2022 12:18
Додано: Суб 27 сер, 2022 15:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 27 сер, 2022 16:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Сытным хлебом и зрелищем дивным
недовольна широкая масса.
Ибо живы не хлебом единым!
А хотим ещё водки и мяса.
И. Губерман
Нет у меня никаких таблиц.
А в таблицах коллеги Страйкера количество облигаций у физиков растет 3 недели подряд.
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