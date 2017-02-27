🇺🇸USD 40.80 40.95
🇪🇺EUR 40.60 40.85
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 сер, 2022 12:18
Додано: Суб 27 сер, 2022 15:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 27 сер, 2022 16:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Сытным хлебом и зрелищем дивным
недовольна широкая масса.
Ибо живы не хлебом единым!
А хотим ещё водки и мяса.
И. Губерман
Нет у меня никаких таблиц.
А в таблицах коллеги Страйкера количество облигаций у физиков растет 3 недели подряд.
От облигаций избавляются банки, чтобы погасить ставший непомерно дорогим рефинанс с плавающей ставкой.
Додано: Суб 27 сер, 2022 16:33
Сибарит
А дати зерно курям, а потім, коли втрятять пильність, їх з'їсти?
Додано: Суб 27 сер, 2022 16:38
Тривалий термін. Треба висидіти курчат, потім виростити курочку (півника).
А ще вони зараз не зерно їдять, а спеціальний імпортний корм. Причому він так там по вітамінам збалансований, що оцим спеціальним породам курчат підходить лише він. А від звичної українському селянину зерна та крапиви такі курчата падають на коліна і не ростуть.
Ну а свинку виростити ще довше.
Додано: Суб 27 сер, 2022 17:25
Hotab
Коли голодно -- то звикнуть їсти.
Тут, на фронті, от саме по лінії розмежування(!) ще з березня бродило кількасот корів. Крутого, імпортного вигляду (білі з коричневими плямами).
І якось вижили.
І аж за кілька місяців, коли вже були у нас в неглибокому тилу, і набридло, мабуть, що розміновують поля час від часу -- погнали подалі в тили.
ХХІст., гори зерна, а "ми не знаємо що будем їсти", і боїмось інфляцій. І курсу. Бе.
Додано: Суб 27 сер, 2022 18:05
Додано: Суб 27 сер, 2022 18:26
пока укрепление гривни приостановилось (минимальное на покупку доллара было 40.65)
🇺🇸USD 40.40 40.70
🇪🇺EUR 40.40 41.00
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