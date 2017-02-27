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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9896989798989899
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 12:18

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.90 41.10
🇪🇺EUR 40.70 41.00

🇺🇸USD 40.80 40.95
🇪🇺EUR 40.60 40.85
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 15:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс : https://minfin.com.ua/ua/currency/cards/

Снятие : https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... a-gotivki/
Соискатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 16:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:І навіть зараз -- важко збагнути як у нас може бути інфляція по їжі, якщо ми завалені зерном по горло, і х.з. чи вивеземо хоч цьогорічний врожай, не кажучи вже про минулорічний?

Сытным хлебом и зрелищем дивным
недовольна широкая масса.
Ибо живы не хлебом единым!
А хотим ещё водки и мяса.
И. Губерман

  BIGor написав:По друге - зараз ці проценти не перекривають інфляцію, і що видно з таблиць Сибарита - ці заможні фізособи виходять з ОВДП і фіксують прибуток. Заходити туди вже пізно.

Нет у меня никаких таблиц.
А в таблицах коллеги Страйкера количество облигаций у физиков растет 3 недели подряд.
От облигаций избавляются банки, чтобы погасить ставший непомерно дорогим рефинанс с плавающей ставкой.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 16:33

Сибарит
А дати зерно курям, а потім, коли втрятять пильність, їх з'їсти? :)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 16:38

  Bobua написав:Сибарит
А дати зерно курям, а потім, коли втрятять пильність, їх з'їсти? :)

Тривалий термін. Треба висидіти курчат, потім виростити курочку (півника).
А ще вони зараз не зерно їдять, а спеціальний імпортний корм. Причому він так там по вітамінам збалансований, що оцим спеціальним породам курчат підходить лише він. А від звичної українському селянину зерна та крапиви такі курчата падають на коліна і не ростуть.

Ну а свинку виростити ще довше.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:25

Hotab



Коли голодно -- то звикнуть їсти.
Тут, на фронті, от саме по лінії розмежування(!) ще з березня бродило кількасот корів. Крутого, імпортного вигляду (білі з коричневими плямами).
І якось вижили.
І аж за кілька місяців, коли вже були у нас в неглибокому тилу, і набридло, мабуть, що розміновують поля час від часу -- погнали подалі в тили.

ХХІст., гори зерна, а "ми не знаємо що будем їсти", і боїмось інфляцій. І курсу. Бе.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 18:05

  p_vovk74 написав:Ну не знаю... В 1995 я на $10 гудів кілька днів.
А сьогодні на 410 гривень хіба що в магазин за хлібом та ковбаскою раз сходити можна. :wink:
Причому я розумію, що ви праві, але на чисто побутовому рівні воно якось дивно сприймається.

Бо студенти "гудуть" дуже бюджетно :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 18:26

пока укрепление гривни приостановилось (минимальное на покупку доллара было 40.65)

🇺🇸USD 40.40 40.70
🇪🇺EUR 40.40 41.00
prodigy
 
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