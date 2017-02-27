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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9897989898999900
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 23:28

  Сибарит написав:
  Bobua написав:І навіть зараз -- важко збагнути як у нас може бути інфляція по їжі, якщо ми завалені зерном по горло, і х.з. чи вивеземо хоч цьогорічний врожай, не кажучи вже про минулорічний?

Сытным хлебом и зрелищем дивным
недовольна широкая масса.
Ибо живы не хлебом единым!
А хотим ещё водки и мяса.
И. Губерман

Кров з носу.
Петиція №22/143976-еп про зарплату депутатам на рівні мінімалки набрала потрібну кількість голосів.
в "результаті"
Парламентарі проголосували проект ухвали №7561 від 18.07.2022 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України".
Тепер нардепи отримуватимуть 49 тисяч гривень замість 29 тисяч гривень.
Можна змоделювати те, що буде після набору голосів для петиції "про зростання цін на продукти харчування".
Мабуть нарiду доведеться їсти тістечка.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 01:56

копейка


От коли чую про мінімалки всіляким депутатам, то цікаво лише одне -- а чому той же вимогливий пролетаріат не вимагає знизити зарплати, наприклад, пілотам. У них дуже великі! Допоки? Автопілоти ж найбільше працюють, а узагалі без зарплати... :)
Дати пілоту мінімалку і хай тіки не подякує! А якщо розіб'є літак, то пролетарі про нього розгромну статтю в стінгазету запиляють!
І з депутатами -- те саме. І хай тіки розіб'ють країну -- то пролетарі їм ух!


Але навіщо таким людям курс?
Якщо у світі існує таке елегантне рішення всіх-всіх проблем -- посадити всіх на мінімалку.
До речі... А які зарплати у Коломойського, Ахметова??
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 02:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Та взагалі у нас витрати на все функціонування держави (а там зарплати то мізер) – 2% від ВВП. Може взагалі усунути державу, ось тоді заживемо, на ці +2%
zerocool
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