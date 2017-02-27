Сибарит написав:
Сытным хлебом и зрелищем дивным
недовольна широкая масса.
Ибо живы не хлебом единым!
А хотим ещё водки и мяса.
И. Губерман
Кров з носу.
Петиція №22/143976-еп про зарплату депутатам на рівні мінімалки набрала потрібну кількість голосів.
в "результаті"
Парламентарі проголосували проект ухвали №7561 від 18.07.2022 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України".
Тепер нардепи отримуватимуть 49 тисяч гривень замість 29 тисяч гривень.
Можна змоделювати те, що буде після набору голосів для петиції "про зростання цін на продукти харчування".
Мабуть нарiду доведеться їсти тістечка.