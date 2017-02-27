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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 сер, 2022 02:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Та взагалі у нас витрати на все функціонування держави (а там зарплати то мізер) – 2% від ВВП. Може взагалі усунути державу, ось тоді заживемо, на ці +2%
Додано: Нед 28 сер, 2022 09:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Де зебра.? Не сказав, що бітуойн по 24 треба було продавати.
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