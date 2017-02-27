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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9897989898999900
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 02:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Та взагалі у нас витрати на все функціонування держави (а там зарплати то мізер) – 2% від ВВП. Може взагалі усунути державу, ось тоді заживемо, на ці +2%
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 09:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Де зебра.? Не сказав, що бітуойн по 24 треба було продавати.
Вело
 
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Вітаю всіх з релігійним святом!!!

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