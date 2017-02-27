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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 сер, 2022 02:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Та взагалі у нас витрати на все функціонування держави (а там зарплати то мізер) – 2% від ВВП. Може взагалі усунути державу, ось тоді заживемо, на ці +2%
Додано: Нед 28 сер, 2022 09:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Де зебра.? Не сказав, що бітуойн по 24 треба було продавати.
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:38
Запорожье чр Анголенко 40,80/40,90
оказывается военным не всем выплатили...
Додано: Нед 28 сер, 2022 11:12
В Києві, он, також масово підписують петицію про зобов'язання поліції навести лад з двоколісними пердунами, що летять по проспектах 200км/г з прямотоками під сракою.
Сам готовий з балкону стріляти по них з рушниці як по тарілочках, але розумію, що то є не дуже законно з одного боку і не дуже гуманно з іншого: можу не влучити в прямоток, але у пердуна пердак точно розірве...
Я до чого: наївність громадян просто зашкалює. Вони й справді вірять в те, що чергова (далеко не перша) петиція про додаткову безоплатну роботу для мусорів щось вирішить? В травні мер Віталик вже зобов'язував когось щось зробити з цими пердунами. Результат нульовий. А потім люди дивуються та ображаються, що їх регулярно чпокають всі в усі отвори. І, назважаючи на ці регулярні акти наруги, все одно регулярно голосують за "красивих".
Додано: Нед 28 сер, 2022 11:23
Навіщо депутатам взагалі зарплатня? Це мрія переважної більшості пересічного люмпену, тому що вони вважають, їхні невдачі і злидні виникли тільки завдяки депутатам, чиновникам, бізнесменам. Як тільки "справедливість" переможе, то вони заживуть іншим заможним життям. Це вже було у 1917, всі бачили, чим все закінчилося. У мене є знайомий успішний підприємець, який був дуже успішний, створив багато підприємств та відповідно робочих місць. Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року. Бізнесменів, яких він попросив попрацювати з ним витримали не більше 3х місяців і повернулися до своїх бізнесів. Далеко не кожен витримає працювати 12 годин на добу без вихідних й відпуски 1,5 років у постійному стресі. Він вже фактично за 1,5 р. втратив своє здоров"я. Каже, що ще декілька місяців попрацює, якщо дозволить здоров"я. На його місце треба люмпена на мінімалку, тоді країна розцвіте
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