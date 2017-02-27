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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9897989898999900
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 02:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Та взагалі у нас витрати на все функціонування держави (а там зарплати то мізер) – 2% від ВВП. Може взагалі усунути державу, ось тоді заживемо, на ці +2%
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 09:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Де зебра.? Не сказав, що бітуойн по 24 треба було продавати.
Вело
 
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Вітаю всіх з релігійним святом!!!

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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:38

Запорожье чр Анголенко 40,80/40,90
оказывается военным не всем выплатили...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:12

  копейка написав:Кров з носу.
Петиція №22/143976-еп про зарплату депутатам на рівні мінімалки набрала потрібну кількість голосів.
в "результаті"
Парламентарі проголосували проект ухвали №7561 від 18.07.2022 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України".
Тепер нардепи отримуватимуть 49 тисяч гривень замість 29 тисяч гривень.
Можна змоделювати те, що буде після набору голосів для петиції "про зростання цін на продукти харчування".
Мабуть нарiду доведеться їсти тістечка.

В Києві, он, також масово підписують петицію про зобов'язання поліції навести лад з двоколісними пердунами, що летять по проспектах 200км/г з прямотоками під сракою.
Сам готовий з балкону стріляти по них з рушниці як по тарілочках, але розумію, що то є не дуже законно з одного боку і не дуже гуманно з іншого: можу не влучити в прямоток, але у пердуна пердак точно розірве...
Я до чого: наївність громадян просто зашкалює. Вони й справді вірять в те, що чергова (далеко не перша) петиція про додаткову безоплатну роботу для мусорів щось вирішить? В травні мер Віталик вже зобов'язував когось щось зробити з цими пердунами. Результат нульовий. А потім люди дивуються та ображаються, що їх регулярно чпокають всі в усі отвори. І, назважаючи на ці регулярні акти наруги, все одно регулярно голосують за "красивих".
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:23

  копейка написав:
  Сибарит написав:
  Bobua написав:І навіть зараз -- важко збагнути як у нас може бути інфляція по їжі, якщо ми завалені зерном по горло, і х.з. чи вивеземо хоч цьогорічний врожай, не кажучи вже про минулорічний?

Сытным хлебом и зрелищем дивным
недовольна широкая масса.
Ибо живы не хлебом единым!
А хотим ещё водки и мяса.
И. Губерман

Кров з носу.
Петиція №22/143976-еп про зарплату депутатам на рівні мінімалки набрала потрібну кількість голосів.
в "результаті"
Парламентарі проголосували проект ухвали №7561 від 18.07.2022 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України".
Тепер нардепи отримуватимуть 49 тисяч гривень замість 29 тисяч гривень.
Можна змоделювати те, що буде після набору голосів для петиції "про зростання цін на продукти харчування".
Мабуть нарiду доведеться їсти тістечка.

Навіщо депутатам взагалі зарплатня? Це мрія переважної більшості пересічного люмпену, тому що вони вважають, їхні невдачі і злидні виникли тільки завдяки депутатам, чиновникам, бізнесменам. Як тільки "справедливість" переможе, то вони заживуть іншим заможним життям. Це вже було у 1917, всі бачили, чим все закінчилося. У мене є знайомий успішний підприємець, який був дуже успішний, створив багато підприємств та відповідно робочих місць. Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року. Бізнесменів, яких він попросив попрацювати з ним витримали не більше 3х місяців і повернулися до своїх бізнесів. Далеко не кожен витримає працювати 12 годин на добу без вихідних й відпуски 1,5 років у постійному стресі. Він вже фактично за 1,5 р. втратив своє здоров"я. Каже, що ще декілька місяців попрацює, якщо дозволить здоров"я. На його місце треба люмпена на мінімалку, тоді країна розцвіте :mrgreen:
reus
 
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