копейка написав:Кров з носу. Петиція №22/143976-еп про зарплату депутатам на рівні мінімалки набрала потрібну кількість голосів. в "результаті" Парламентарі проголосували проект ухвали №7561 від 18.07.2022 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України". Тепер нардепи отримуватимуть 49 тисяч гривень замість 29 тисяч гривень. Можна змоделювати те, що буде після набору голосів для петиції "про зростання цін на продукти харчування". Мабуть нарiду доведеться їсти тістечка.
В Києві, он, також масово підписують петицію про зобов'язання поліції навести лад з двоколісними пердунами, що летять по проспектах 200км/г з прямотоками під сракою. Сам готовий з балкону стріляти по них з рушниці як по тарілочках, але розумію, що то є не дуже законно з одного боку і не дуже гуманно з іншого: можу не влучити в прямоток, але у пердуна пердак точно розірве... Я до чого: наївність громадян просто зашкалює. Вони й справді вірять в те, що чергова (далеко не перша) петиція про додаткову безоплатну роботу для мусорів щось вирішить? В травні мер Віталик вже зобов'язував когось щось зробити з цими пердунами. Результат нульовий. А потім люди дивуються та ображаються, що їх регулярно чпокають всі в усі отвори. І, назважаючи на ці регулярні акти наруги, все одно регулярно голосують за "красивих".
Bobua написав:І навіть зараз -- важко збагнути як у нас може бути інфляція по їжі, якщо ми завалені зерном по горло, і х.з. чи вивеземо хоч цьогорічний врожай, не кажучи вже про минулорічний?
Сытным хлебом и зрелищем дивным недовольна широкая масса. Ибо живы не хлебом единым! А хотим ещё водки и мяса. И. Губерман
Кров з носу. Петиція №22/143976-еп про зарплату депутатам на рівні мінімалки набрала потрібну кількість голосів. в "результаті" Парламентарі проголосували проект ухвали №7561 від 18.07.2022 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України". Тепер нардепи отримуватимуть 49 тисяч гривень замість 29 тисяч гривень. Можна змоделювати те, що буде після набору голосів для петиції "про зростання цін на продукти харчування". Мабуть нарiду доведеться їсти тістечка.
Навіщо депутатам взагалі зарплатня? Це мрія переважної більшості пересічного люмпену, тому що вони вважають, їхні невдачі і злидні виникли тільки завдяки депутатам, чиновникам, бізнесменам. Як тільки "справедливість" переможе, то вони заживуть іншим заможним життям. Це вже було у 1917, всі бачили, чим все закінчилося. У мене є знайомий успішний підприємець, який був дуже успішний, створив багато підприємств та відповідно робочих місць. Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року. Бізнесменів, яких він попросив попрацювати з ним витримали не більше 3х місяців і повернулися до своїх бізнесів. Далеко не кожен витримає працювати 12 годин на добу без вихідних й відпуски 1,5 років у постійному стресі. Він вже фактично за 1,5 р. втратив своє здоров"я. Каже, що ще декілька місяців попрацює, якщо дозволить здоров"я. На його місце треба люмпена на мінімалку, тоді країна розцвіте
p_vovk74 написав:В Києві, он, також масово підписують петицію про зобов'язання поліції навести лад з двоколісними пердунами, що летять по проспектах 200км/г з прямотоками під сракою. Сам готовий з балкону стріляти по них з рушниці як по тарілочках, але розумію, що то є не дуже законно з одного боку і не дуже гуманно з іншого: можу не влучити в прямоток, але у пердуна пердак точно розірве... Я до чого: наївність громадян просто зашкалює. Вони й справді вірять в те, що чергова (далеко не перша) петиція про додаткову безоплатну роботу для мусорів щось вирішить? В травні мер Віталик вже зобов'язував когось щось зробити з цими пердунами. Результат нульовий.
Так для них просто штрафы сейчас маленькие. Оставляют на развод. Скоро штрафы поднимут и в бюджет пойдут золотые горы.
холява написав:Ну , Привет , Бродяги , Джентельмены Удачи ! Всем Здоровья . Получили и зарплату...... и боевые 100. ...ну чуть больше .....
Привіт! Думаю, що зараз всі, хто в Україні - "джентльмени УДАЧІ!" - а ми з вами - тим більше
Також отримав 14 + 98 500 (1го вересня думаю відкрити на дружину 2 доларових депо по курсу 37,ХХ)
копейка написав:Кров з носу. Петиція №22/143976-еп про зарплату депутатам на рівні мінімалки набрала потрібну кількість голосів. в "результаті" Парламентарі проголосували проект ухвали №7561 від 18.07.2022 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України". Тепер нардепи отримуватимуть 49 тисяч гривень замість 29 тисяч гривень. Можна змоделювати те, що буде після набору голосів для петиції "про зростання цін на продукти харчування". Мабуть нарiду доведеться їсти тістечка.
Все "правильно" а якто має якийсь простий/рядовий солдат В ТИЛУ отримувати більше за депутата? А так - "все по чесноку"! ))
Цікаво, якщо депутати замахнуться зробити собі зарплату, як зарплата+премія на передку/на вогневій - я тоді, напевно скажу - невже депутати теж ТАК РИЗИКУЮТЬ СВОЇМ ЖИТТЯМ, як Успіх з іншими хлопцями на вогневій???!
Ладно - не буду я про сумне... - я зараз у відпустці... то йду щось допоможу дружині на кухні.