Додано: Нед 28 сер, 2022 11:23

копейка написав: Сибарит написав: Bobua написав: І навіть зараз -- важко збагнути як у нас може бути інфляція по їжі, якщо ми завалені зерном по горло, і х.з. чи вивеземо хоч цьогорічний врожай, не кажучи вже про минулорічний? І навіть зараз -- важко збагнути як у нас може бути інфляція по їжі, якщо ми завалені зерном по горло, і х.з. чи вивеземо хоч цьогорічний врожай, не кажучи вже про минулорічний?

Сытным хлебом и зрелищем дивным

недовольна широкая масса.

Ибо живы не хлебом единым!

А хотим ещё водки и мяса.

И. Губерман

Сытным хлебом и зрелищем дивнымнедовольна широкая масса.Ибо живы не хлебом единым!А хотим ещё водки и мяса.И. Губерман

Кров з носу.

Петиція №22/143976-еп про зарплату депутатам на рівні мінімалки набрала потрібну кількість голосів.

в "результаті"

Парламентарі проголосували проект ухвали №7561 від 18.07.2022 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України".

Тепер нардепи отримуватимуть 49 тисяч гривень замість 29 тисяч гривень.

Можна змоделювати те, що буде після набору голосів для петиції "про зростання цін на продукти харчування".

Мабуть нарiду доведеться їсти тістечка. Кров з носу.Петиція №22/143976-еп про зарплату депутатам на рівні мінімалки набрала потрібну кількість голосів.в "результаті"Парламентарі проголосували проект ухвали №7561 від 18.07.2022 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України".Тепер нардепи отримуватимуть 49 тисяч гривень замість 29 тисяч гривень.Можна змоделювати те, що буде після набору голосів для петиції "про зростання цін на продукти харчування".Мабуть нарiду доведеться їсти тістечка.

Навіщо депутатам взагалі зарплатня? Це мрія переважної більшості пересічного люмпену, тому що вони вважають, їхні невдачі і злидні виникли тільки завдяки депутатам, чиновникам, бізнесменам. Як тільки "справедливість" переможе, то вони заживуть іншим заможним життям. Це вже було у 1917, всі бачили, чим все закінчилося. У мене є знайомий успішний підприємець, який був дуже успішний, створив багато підприємств та відповідно робочих місць. Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року. Бізнесменів, яких він попросив попрацювати з ним витримали не більше 3х місяців і повернулися до своїх бізнесів. Далеко не кожен витримає працювати 12 годин на добу без вихідних й відпуски 1,5 років у постійному стресі. Він вже фактично за 1,5 р. втратив своє здоров"я. Каже, що ще декілька місяців попрацює, якщо дозволить здоров"я. На його місце треба люмпена на мінімалку, тоді країна розцвіте