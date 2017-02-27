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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9898989999009901
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 12:00

  moveton написав:
  Вело написав:Де зебра.? Не сказав, що бітуойн по 24 треба було продавати.
Он говорил, что надо дождаться по 26. Так что рано ещё :P
По 28, если точнее и бакс по 55, я всё помню//) :)
asti
 
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