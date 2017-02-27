RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9898989999009901
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 12:00

  moveton написав:
  Вело написав:Де зебра.? Не сказав, що бітуойн по 24 треба було продавати.
Он говорил, что надо дождаться по 26. Так что рано ещё :P
По 28, если точнее и бакс по 55, я всё помню//) :)
asti
 
Повідомлень: 2913
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 15:16

  Успіх написав:Також отримав 14 + 98 500
Успіх, якого числа Ви отримали?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 922
З нами з: 27.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 15:20

  reus написав:Навіщо депутатам взагалі зарплатня? Це мрія переважної більшості пересічного люмпену, тому що вони вважають, їхні невдачі і злидні виникли тільки завдяки депутатам, чиновникам, бізнесменам. Як тільки "справедливість" переможе, то вони заживуть іншим заможним життям. Це вже було у 1917, всі бачили, чим все закінчилося. У мене є знайомий успішний підприємець, який був дуже успішний, створив багато підприємств та відповідно робочих місць. Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року. Бізнесменів, яких він попросив попрацювати з ним витримали не більше 3х місяців і повернулися до своїх бізнесів. Далеко не кожен витримає працювати 12 годин на добу без вихідних й відпуски 1,5 років у постійному стресі. Він вже фактично за 1,5 р. втратив своє здоров"я. Каже, що ще декілька місяців попрацює, якщо дозволить здоров"я. На його місце треба люмпена на мінімалку, тоді країна розцвіте :mrgreen:

Ну як той, хто особливо співчуває замість голослівності, просто донатьте депутатам, щоб підтримати їх у такий складний для них період - носіння мандата, можливо це якось навіть підвищить їхню ефективність на законодавчому терені в роботі над власним благополуччям. І вже тоді думаю згідно з здоровим глуздом, навіть для власної переконливості не доведеться наводити класифікацію суспільства за Марксом.
Я не вважаю, що своїм внеском вони якось позитивно впливають на підтримку та розвиток функцій держави і здатні генерувати законодавчий пул не підвладний здібностям кухарки (підвищення собі зарплатнi), як не вважаю, що гроші як платника податків у цьому випадку раціонально використані.
п.с. Знайомому успіхів, хай спробує попрацювати хоча б 14+ років, потім можна буде обговорити.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 428
З нами з: 31.07.19
Подякував: 285 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 16:06

  копейка написав:
  reus написав:Навіщо депутатам взагалі зарплатня? Це мрія переважної більшості пересічного люмпену, тому що вони вважають, їхні невдачі і злидні виникли тільки завдяки депутатам, чиновникам, бізнесменам. Як тільки "справедливість" переможе, то вони заживуть іншим заможним життям. Це вже було у 1917, всі бачили, чим все закінчилося. У мене є знайомий успішний підприємець, який був дуже успішний, створив багато підприємств та відповідно робочих місць. Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року. Бізнесменів, яких він попросив попрацювати з ним витримали не більше 3х місяців і повернулися до своїх бізнесів. Далеко не кожен витримає працювати 12 годин на добу без вихідних й відпуски 1,5 років у постійному стресі. Він вже фактично за 1,5 р. втратив своє здоров"я. Каже, що ще декілька місяців попрацює, якщо дозволить здоров"я. На його місце треба люмпена на мінімалку, тоді країна розцвіте :mrgreen:

Ну як той, хто особливо співчуває замість голослівності, просто донатьте депутатам, щоб підтримати їх у такий складний для них період - носіння мандата, можливо це якось навіть підвищить їхню ефективність на законодавчому терені в роботі над власним благополуччям. І вже тоді думаю згідно з здоровим глуздом, навіть для власної переконливості не доведеться наводити класифікацію суспільства за Марксом.
Я не вважаю, що своїм внеском вони якось позитивно впливають на підтримку та розвиток функцій держави і здатні генерувати законодавчий пул не підвладний здібностям кухарки (підвищення собі зарплатнi), як не вважаю, що гроші як платника податків у цьому випадку раціонально використані.
п.с. Знайомому успіхів, хай спробує попрацювати хоча б 14+ років, потім можна буде обговорити.

Я особисто фінансово підтримую ЗСУ напряму без посередників, а точніше конкретних бійців, яких я особисто знаю. Щодо депутатів, то я їх фінансово підтримую через податки, які сплачую державі і вважаю, що депутати, державні топ менеджери повинні отримувати високу зарплатню, тобто вона повинна бути конкурентна на ринку праці, інакше шанси мізерні, що будуть працювати професіонали і на державу. На сьогодні в Україні депутатів обирає народ, це їхній вибір, подобається вам це, чи ні, тому всі претензії до тих, хто їх обрав. Є інша модель, де депутатів назначають, це московія, північна корея і т. д. може вам таке більше подобається? :mrgreen: Щодо 14+ років праці 12 годин на добу без вихідних і відпуски, то це фізіологічно неможливо.
reus
 
Повідомлень: 3794
З нами з: 21.03.12
Подякував: 328 раз.
Подякували: 1063 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 16:33

  reus написав:На сьогодні в Україні депутатів обирає народ, це їхній вибір, подобається вам це, чи ні, тому всі претензії до тих, хто їх обрав. Є інша модель, де депутатів назначають, це московія, північна корея і т. д. може вам таке більше подобається? :mrgreen:

Может и больше. Выше сравнивали с пилотами. Тогда прикинем, как бы работали пилоты в таких же условиях, как у депутатов:
Перед полётом пассажирам добровольно-принудительно предлагается выбрать пилота из ограниченного списка кандидатур. В нём сплошь прекрасные люди: официант, художник, таксист. Все умеют уверенно обещать, что долетим быстро и в комфорте. Вариант выбора "против всех" давно отменён. Можно не голосовать, но тогда полетишь по большинству из тех, кто всё таки проглосовал и всё равно останешься типа ответственым за выбор группы. На случай, если самолёт потерпит крушение, тоже всё продумано: у пилота есть парашют, а пассажиры могут утешиться тем, что сами такого пилота выбрали, поэтому все претензии к себе.
Прекрасная система, надо внедрять :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2270
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 16:37

  Bobua написав:копейка
От коли чую про мінімалки всіляким депутатам, то цікаво лише одне -- а чому той же вимогливий пролетаріат не вимагає знизити зарплати, наприклад, пілотам.

Ви ще їх з космонавтами порівняйте.

  reus написав: Щодо 14+ років праці 12 годин на добу без вихідних і відпуски, то це фізіологічно неможливо.

Тодi нажаль розмова не відбудеться, через відсутність опонента.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 428
З нами з: 31.07.19
Подякував: 285 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9898989999009901
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: копейка і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3107, 3108, 3109
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31080 33206987
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2022 11:18
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 162, 163, 164
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1639 11420993
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2022 09:34
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22549178
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1166)
28.08.2022 16:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.