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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 28 сер, 2022 15:20
reus написав:
Навіщо депутатам взагалі зарплатня? Це мрія переважної більшості пересічного люмпену, тому що вони вважають, їхні невдачі і злидні виникли тільки завдяки депутатам, чиновникам, бізнесменам. Як тільки "справедливість" переможе, то вони заживуть іншим заможним життям. Це вже було у 1917, всі бачили, чим все закінчилося. У мене є знайомий успішний підприємець, який був дуже успішний, створив багато підприємств та відповідно робочих місць. Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року. Бізнесменів, яких він попросив попрацювати з ним витримали не більше 3х місяців і повернулися до своїх бізнесів. Далеко не кожен витримає працювати 12 годин на добу без вихідних й відпуски 1,5 років у постійному стресі. Він вже фактично за 1,5 р. втратив своє здоров"я. Каже, що ще декілька місяців попрацює, якщо дозволить здоров"я. На його місце треба люмпена на мінімалку, тоді країна розцвіте
Ну як той, хто особливо співчуває замість голослівності, просто донатьте депутатам, щоб підтримати їх у такий складний для них період - носіння мандата, можливо це якось навіть підвищить їхню ефективність на законодавчому терені в роботі над власним благополуччям. І вже тоді думаю згідно з здоровим глуздом, навіть для власної переконливості не доведеться наводити класифікацію суспільства за Марксом.
Я не вважаю, що своїм внеском вони якось позитивно впливають на підтримку та розвиток функцій держави і здатні генерувати законодавчий пул не підвладний здібностям кухарки (підвищення собі зарплатнi), як не вважаю, що гроші як платника податків у цьому випадку раціонально використані.
п.с. Знайомому успіхів, хай спробує попрацювати хоча б 14+ років, потім можна буде обговорити.
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Додано: Нед 28 сер, 2022 16:06
копейка написав: reus написав:
Навіщо депутатам взагалі зарплатня? Це мрія переважної більшості пересічного люмпену, тому що вони вважають, їхні невдачі і злидні виникли тільки завдяки депутатам, чиновникам, бізнесменам. Як тільки "справедливість" переможе, то вони заживуть іншим заможним життям. Це вже було у 1917, всі бачили, чим все закінчилося. У мене є знайомий успішний підприємець, який був дуже успішний, створив багато підприємств та відповідно робочих місць. Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року. Бізнесменів, яких він попросив попрацювати з ним витримали не більше 3х місяців і повернулися до своїх бізнесів. Далеко не кожен витримає працювати 12 годин на добу без вихідних й відпуски 1,5 років у постійному стресі. Він вже фактично за 1,5 р. втратив своє здоров"я. Каже, що ще декілька місяців попрацює, якщо дозволить здоров"я. На його місце треба люмпена на мінімалку, тоді країна розцвіте
Ну як той, хто особливо співчуває замість голослівності, просто донатьте депутатам, щоб підтримати їх у такий складний для них період - носіння мандата, можливо це якось навіть підвищить їхню ефективність на законодавчому терені в роботі над власним благополуччям. І вже тоді думаю згідно з здоровим глуздом, навіть для власної переконливості не доведеться наводити класифікацію суспільства за Марксом.
Я не вважаю, що своїм внеском вони якось позитивно впливають на підтримку та розвиток функцій держави і здатні генерувати законодавчий пул не підвладний здібностям кухарки (підвищення собі зарплатнi), як не вважаю, що гроші як платника податків у цьому випадку раціонально використані.
п.с. Знайомому успіхів, хай спробує попрацювати хоча б 14+ років, потім можна буде обговорити.
Я особисто фінансово підтримую ЗСУ напряму без посередників, а точніше конкретних бійців, яких я особисто знаю. Щодо депутатів, то я їх фінансово підтримую через податки, які сплачую державі і вважаю, що депутати, державні топ менеджери повинні отримувати високу зарплатню, тобто вона повинна бути конкурентна на ринку праці, інакше шанси мізерні, що будуть працювати професіонали і на державу. На сьогодні в Україні депутатів обирає народ, це їхній вибір, подобається вам це, чи ні, тому всі претензії до тих, хто їх обрав. Є інша модель, де депутатів назначають, це московія, північна корея і т. д. може вам таке більше подобається?
Щодо 14+ років праці 12 годин на добу без вихідних і відпуски, то це фізіологічно неможливо.
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Додано: Нед 28 сер, 2022 16:33
reus написав:
На сьогодні в Україні депутатів обирає народ, це їхній вибір, подобається вам це, чи ні, тому всі претензії до тих, хто їх обрав. Є інша модель, де депутатів назначають, це московія, північна корея і т. д. може вам таке більше подобається?
Может и больше. Выше сравнивали с пилотами. Тогда прикинем, как бы работали пилоты в таких же условиях, как у депутатов:
Перед полётом пассажирам добровольно-принудительно предлагается выбрать пилота из ограниченного списка кандидатур. В нём сплошь прекрасные люди: официант, художник, таксист. Все умеют уверенно обещать, что долетим быстро и в комфорте. Вариант выбора "против всех" давно отменён. Можно не голосовать, но тогда полетишь по большинству из тех, кто всё таки проглосовал и всё равно останешься типа ответственым за выбор группы. На случай, если самолёт потерпит крушение, тоже всё продумано: у пилота есть парашют, а пассажиры могут утешиться тем, что сами такого пилота выбрали, поэтому все претензии к себе.
Прекрасная система, надо внедрять
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Додано: Нед 28 сер, 2022 16:37
Bobua написав:копейка
От коли чую про мінімалки всіляким депутатам, то цікаво лише одне -- а чому той же вимогливий пролетаріат не вимагає знизити зарплати, наприклад, пілотам.
Ви ще їх з космонавтами порівняйте.
reus написав:
Щодо 14+ років праці 12 годин на добу без вихідних і відпуски, то це фізіологічно неможливо.
Тодi нажаль розмова не відбудеться, через відсутність опонента.
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