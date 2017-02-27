reus написав:Навіщо депутатам взагалі зарплатня? Це мрія переважної більшості пересічного люмпену, тому що вони вважають, їхні невдачі і злидні виникли тільки завдяки депутатам, чиновникам, бізнесменам. Як тільки "справедливість" переможе, то вони заживуть іншим заможним життям. Це вже було у 1917, всі бачили, чим все закінчилося. У мене є знайомий успішний підприємець, який був дуже успішний, створив багато підприємств та відповідно робочих місць. Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року. Бізнесменів, яких він попросив попрацювати з ним витримали не більше 3х місяців і повернулися до своїх бізнесів. Далеко не кожен витримає працювати 12 годин на добу без вихідних й відпуски 1,5 років у постійному стресі. Він вже фактично за 1,5 р. втратив своє здоров"я. Каже, що ще декілька місяців попрацює, якщо дозволить здоров"я. На його місце треба люмпена на мінімалку, тоді країна розцвіте
Ну як той, хто особливо співчуває замість голослівності, просто донатьте депутатам, щоб підтримати їх у такий складний для них період - носіння мандата, можливо це якось навіть підвищить їхню ефективність на законодавчому терені в роботі над власним благополуччям. І вже тоді думаю згідно з здоровим глуздом, навіть для власної переконливості не доведеться наводити класифікацію суспільства за Марксом. Я не вважаю, що своїм внеском вони якось позитивно впливають на підтримку та розвиток функцій держави і здатні генерувати законодавчий пул не підвладний здібностям кухарки (підвищення собі зарплатнi), як не вважаю, що гроші як платника податків у цьому випадку раціонально використані. п.с. Знайомому успіхів, хай спробує попрацювати хоча б 14+ років, потім можна буде обговорити.
reus написав:Навіщо депутатам взагалі зарплатня? Це мрія переважної більшості пересічного люмпену, тому що вони вважають, їхні невдачі і злидні виникли тільки завдяки депутатам, чиновникам, бізнесменам. Як тільки "справедливість" переможе, то вони заживуть іншим заможним життям. Це вже було у 1917, всі бачили, чим все закінчилося. У мене є знайомий успішний підприємець, який був дуже успішний, створив багато підприємств та відповідно робочих місць. Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року. Бізнесменів, яких він попросив попрацювати з ним витримали не більше 3х місяців і повернулися до своїх бізнесів. Далеко не кожен витримає працювати 12 годин на добу без вихідних й відпуски 1,5 років у постійному стресі. Він вже фактично за 1,5 р. втратив своє здоров"я. Каже, що ще декілька місяців попрацює, якщо дозволить здоров"я. На його місце треба люмпена на мінімалку, тоді країна розцвіте
Ну як той, хто особливо співчуває замість голослівності, просто донатьте депутатам, щоб підтримати їх у такий складний для них період - носіння мандата, можливо це якось навіть підвищить їхню ефективність на законодавчому терені в роботі над власним благополуччям. І вже тоді думаю згідно з здоровим глуздом, навіть для власної переконливості не доведеться наводити класифікацію суспільства за Марксом. Я не вважаю, що своїм внеском вони якось позитивно впливають на підтримку та розвиток функцій держави і здатні генерувати законодавчий пул не підвладний здібностям кухарки (підвищення собі зарплатнi), як не вважаю, що гроші як платника податків у цьому випадку раціонально використані. п.с. Знайомому успіхів, хай спробує попрацювати хоча б 14+ років, потім можна буде обговорити.
Я особисто фінансово підтримую ЗСУ напряму без посередників, а точніше конкретних бійців, яких я особисто знаю. Щодо депутатів, то я їх фінансово підтримую через податки, які сплачую державі і вважаю, що депутати, державні топ менеджери повинні отримувати високу зарплатню, тобто вона повинна бути конкурентна на ринку праці, інакше шанси мізерні, що будуть працювати професіонали і на державу. На сьогодні в Україні депутатів обирає народ, це їхній вибір, подобається вам це, чи ні, тому всі претензії до тих, хто їх обрав. Є інша модель, де депутатів назначають, це московія, північна корея і т. д. може вам таке більше подобається? Щодо 14+ років праці 12 годин на добу без вихідних і відпуски, то це фізіологічно неможливо.
reus написав:На сьогодні в Україні депутатів обирає народ, це їхній вибір, подобається вам це, чи ні, тому всі претензії до тих, хто їх обрав. Є інша модель, де депутатів назначають, це московія, північна корея і т. д. може вам таке більше подобається?
Может и больше. Выше сравнивали с пилотами. Тогда прикинем, как бы работали пилоты в таких же условиях, как у депутатов: Перед полётом пассажирам добровольно-принудительно предлагается выбрать пилота из ограниченного списка кандидатур. В нём сплошь прекрасные люди: официант, художник, таксист. Все умеют уверенно обещать, что долетим быстро и в комфорте. Вариант выбора "против всех" давно отменён. Можно не голосовать, но тогда полетишь по большинству из тех, кто всё таки проглосовал и всё равно останешься типа ответственым за выбор группы. На случай, если самолёт потерпит крушение, тоже всё продумано: у пилота есть парашют, а пассажиры могут утешиться тем, что сами такого пилота выбрали, поэтому все претензии к себе. Прекрасная система, надо внедрять
reus написав:На сьогодні в Україні депутатів обирає народ, це їхній вибір, подобається вам це, чи ні, тому всі претензії до тих, хто їх обрав. Є інша модель, де депутатів назначають, це московія, північна корея і т. д. може вам таке більше подобається?
Может и больше. Выше сравнивали с пилотами. Тогда прикинем, как бы работали пилоты в таких же условиях, как у депутатов: Перед полётом пассажирам добровольно-принудительно предлагается выбрать пилота из ограниченного списка кандидатур. В нём сплошь прекрасные люди: официант, художник, таксист. Все умеют уверенно обещать, что долетим быстро и в комфорте. Вариант выбора "против всех" давно отменён. Можно не голосовать, но тогда полетишь по большинству из тех, кто всё таки проглосовал и всё равно останешься типа ответственым за выбор группы. На случай, если самолёт потерпит крушение, тоже всё продумано: у пилота есть парашют, а пассажиры могут утешиться тем, что сами такого пилота выбрали, поэтому все претензии к себе. Прекрасная система, надо внедрять
«Багато форм правління застосовувалося і ще застосовуватиметься у цьому грішному світі. Усі розуміють, що демократія не є досконалою чи всезнаючою. Правильно було сказано, що демократія — найгірша форма правління, за винятком решти, які були випробувані час від часу». Це знаменита цитата з виступу Уїнстона Черчилля в Палаті громад британського парламенту 11 листопада 1947 року. Є інший варіант, де т. сталін буде визначати хто буде пілотом до ГУЛАГу Да, і варіант проти всіх"отменен" депутатами, яких обрав народ тобто це воля більшості громадян, хоча, навіть якщо б він і був, то це мало що змінило. Цей варіант колись був, але на якість депутатів це не вплинуло На сьогодні є два варіанти поганий і ще гірший.
reus написав:У мене є знайомий успішний підприємець, який був дуже успішний, створив багато підприємств та відповідно робочих місць. Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року.
Черновецький? На таких посадах працюють на хабарі та схеми, не на заробітню плату. На більш-менш високі посади вже йдуть доларовими мільйонерами.