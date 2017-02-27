RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9898989999009901
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 12:00

  moveton написав:
  Вело написав:Де зебра.? Не сказав, що бітуойн по 24 треба було продавати.
Он говорил, что надо дождаться по 26. Так что рано ещё :P
По 28, если точнее и бакс по 55, я всё помню//) :)
asti
 
Повідомлень: 2913
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 15:16

  Успіх написав:Також отримав 14 + 98 500
Успіх, якого числа Ви отримали?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 922
З нами з: 27.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 15:20

  reus написав:Навіщо депутатам взагалі зарплатня? Це мрія переважної більшості пересічного люмпену, тому що вони вважають, їхні невдачі і злидні виникли тільки завдяки депутатам, чиновникам, бізнесменам. Як тільки "справедливість" переможе, то вони заживуть іншим заможним життям. Це вже було у 1917, всі бачили, чим все закінчилося. У мене є знайомий успішний підприємець, який був дуже успішний, створив багато підприємств та відповідно робочих місць. Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року. Бізнесменів, яких він попросив попрацювати з ним витримали не більше 3х місяців і повернулися до своїх бізнесів. Далеко не кожен витримає працювати 12 годин на добу без вихідних й відпуски 1,5 років у постійному стресі. Він вже фактично за 1,5 р. втратив своє здоров"я. Каже, що ще декілька місяців попрацює, якщо дозволить здоров"я. На його місце треба люмпена на мінімалку, тоді країна розцвіте :mrgreen:

Ну як той, хто особливо співчуває замість голослівності, просто донатьте депутатам, щоб підтримати їх у такий складний для них період - носіння мандата, можливо це якось навіть підвищить їхню ефективність на законодавчому терені в роботі над власним благополуччям. І вже тоді думаю згідно з здоровим глуздом, навіть для власної переконливості не доведеться наводити класифікацію суспільства за Марксом.
Я не вважаю, що своїм внеском вони якось позитивно впливають на підтримку та розвиток функцій держави і здатні генерувати законодавчий пул не підвладний здібностям кухарки (підвищення собі зарплатнi), як не вважаю, що гроші як платника податків у цьому випадку раціонально використані.
п.с. Знайомому успіхів, хай спробує попрацювати хоча б 14+ років, потім можна буде обговорити.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 428
З нами з: 31.07.19
Подякував: 286 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 16:06

  копейка написав:
  reus написав:Навіщо депутатам взагалі зарплатня? Це мрія переважної більшості пересічного люмпену, тому що вони вважають, їхні невдачі і злидні виникли тільки завдяки депутатам, чиновникам, бізнесменам. Як тільки "справедливість" переможе, то вони заживуть іншим заможним життям. Це вже було у 1917, всі бачили, чим все закінчилося. У мене є знайомий успішний підприємець, який був дуже успішний, створив багато підприємств та відповідно робочих місць. Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року. Бізнесменів, яких він попросив попрацювати з ним витримали не більше 3х місяців і повернулися до своїх бізнесів. Далеко не кожен витримає працювати 12 годин на добу без вихідних й відпуски 1,5 років у постійному стресі. Він вже фактично за 1,5 р. втратив своє здоров"я. Каже, що ще декілька місяців попрацює, якщо дозволить здоров"я. На його місце треба люмпена на мінімалку, тоді країна розцвіте :mrgreen:

Ну як той, хто особливо співчуває замість голослівності, просто донатьте депутатам, щоб підтримати їх у такий складний для них період - носіння мандата, можливо це якось навіть підвищить їхню ефективність на законодавчому терені в роботі над власним благополуччям. І вже тоді думаю згідно з здоровим глуздом, навіть для власної переконливості не доведеться наводити класифікацію суспільства за Марксом.
Я не вважаю, що своїм внеском вони якось позитивно впливають на підтримку та розвиток функцій держави і здатні генерувати законодавчий пул не підвладний здібностям кухарки (підвищення собі зарплатнi), як не вважаю, що гроші як платника податків у цьому випадку раціонально використані.
п.с. Знайомому успіхів, хай спробує попрацювати хоча б 14+ років, потім можна буде обговорити.

Я особисто фінансово підтримую ЗСУ напряму без посередників, а точніше конкретних бійців, яких я особисто знаю. Щодо депутатів, то я їх фінансово підтримую через податки, які сплачую державі і вважаю, що депутати, державні топ менеджери повинні отримувати високу зарплатню, тобто вона повинна бути конкурентна на ринку праці, інакше шанси мізерні, що будуть працювати професіонали і на державу. На сьогодні в Україні депутатів обирає народ, це їхній вибір, подобається вам це, чи ні, тому всі претензії до тих, хто їх обрав. Є інша модель, де депутатів назначають, це московія, північна корея і т. д. може вам таке більше подобається? :mrgreen: Щодо 14+ років праці 12 годин на добу без вихідних і відпуски, то це фізіологічно неможливо.
reus
 
Повідомлень: 3795
З нами з: 21.03.12
Подякував: 328 раз.
Подякували: 1064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 16:33

  reus написав:На сьогодні в Україні депутатів обирає народ, це їхній вибір, подобається вам це, чи ні, тому всі претензії до тих, хто їх обрав. Є інша модель, де депутатів назначають, це московія, північна корея і т. д. може вам таке більше подобається? :mrgreen:

Может и больше. Выше сравнивали с пилотами. Тогда прикинем, как бы работали пилоты в таких же условиях, как у депутатов:
Перед полётом пассажирам добровольно-принудительно предлагается выбрать пилота из ограниченного списка кандидатур. В нём сплошь прекрасные люди: официант, художник, таксист. Все умеют уверенно обещать, что долетим быстро и в комфорте. Вариант выбора "против всех" давно отменён. Можно не голосовать, но тогда полетишь по большинству из тех, кто всё таки проглосовал и всё равно останешься типа ответственым за выбор группы. На случай, если самолёт потерпит крушение, тоже всё продумано: у пилота есть парашют, а пассажиры могут утешиться тем, что сами такого пилота выбрали, поэтому все претензии к себе.
Прекрасная система, надо внедрять :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2270
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 16:37

  Bobua написав:копейка
От коли чую про мінімалки всіляким депутатам, то цікаво лише одне -- а чому той же вимогливий пролетаріат не вимагає знизити зарплати, наприклад, пілотам.

Можна їх ще й з космонавтами порівняти.

  reus написав: Щодо 14+ років праці 12 годин на добу без вихідних і відпуски, то це фізіологічно неможливо.

Тодi нажаль розмова не відбудеться, через відсутність опонента.
Востаннє редагувалось копейка в Нед 28 сер, 2022 17:02, всього редагувалось 1 раз.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 428
З нами з: 31.07.19
Подякував: 286 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 17:02

  moveton написав:
  reus написав:На сьогодні в Україні депутатів обирає народ, це їхній вибір, подобається вам це, чи ні, тому всі претензії до тих, хто їх обрав. Є інша модель, де депутатів назначають, це московія, північна корея і т. д. може вам таке більше подобається? :mrgreen:

Может и больше. Выше сравнивали с пилотами. Тогда прикинем, как бы работали пилоты в таких же условиях, как у депутатов:
Перед полётом пассажирам добровольно-принудительно предлагается выбрать пилота из ограниченного списка кандидатур. В нём сплошь прекрасные люди: официант, художник, таксист. Все умеют уверенно обещать, что долетим быстро и в комфорте. Вариант выбора "против всех" давно отменён. Можно не голосовать, но тогда полетишь по большинству из тех, кто всё таки проглосовал и всё равно останешься типа ответственым за выбор группы. На случай, если самолёт потерпит крушение, тоже всё продумано: у пилота есть парашют, а пассажиры могут утешиться тем, что сами такого пилота выбрали, поэтому все претензии к себе.
Прекрасная система, надо внедрять :mrgreen:

«Багато форм правління застосовувалося і ще застосовуватиметься у цьому грішному світі. Усі розуміють, що демократія не є досконалою чи всезнаючою. Правильно було сказано, що демократія — найгірша форма правління, за винятком решти, які були випробувані час від часу». Це знаменита цитата з виступу Уїнстона Черчилля в Палаті громад британського парламенту 11 листопада 1947 року. Є інший варіант, де т. сталін буде визначати хто буде пілотом до ГУЛАГу :mrgreen:
Да, і варіант проти всіх"отменен" депутатами, яких обрав народ :D тобто це воля більшості громадян, хоча, навіть якщо б він і був, то це мало що змінило. Цей варіант колись був, але на якість депутатів це не вплинуло :mrgreen: На сьогодні є два варіанти поганий і ще гірший.
reus
 
Повідомлень: 3795
З нами з: 21.03.12
Подякував: 328 раз.
Подякували: 1064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 17:42

  edvardd написав:Запорожье чр Анголенко 40,80/40,90
оказывается военным не всем выплатили...

🇺🇸USD 40.85 41.05
🇪🇺EUR 40.65 40.95
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7728
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 17:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  reus написав:У мене є знайомий успішний підприємець, який був дуже успішний, створив багато підприємств та відповідно робочих місць. Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року.

Черновецький? На таких посадах працюють на хабарі та схеми, не на заробітню плату.
На більш-менш високі посади вже йдуть доларовими мільйонерами.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6537
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1045 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 18:16

Доброго вечора!
Звертаю Вашу увагу, що тема Банки почали автоматично стягувати борги з українців -... отримала розвиток і на сьогодні виглядає так
https://minfin.com.ua/ua/company/privat ... /#comments
Так що будьте уважні, щоб не опинитися без грошей у самий невідповідний момент.
L
 
Повідомлень: 476
З нами з: 19.05.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9898989999009901
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3107, 3108, 3109
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31080 33207104
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2022 11:18
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 162, 163, 164
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1639 11421014
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2022 09:34
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22549213
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.