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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:09
Bobua написав:
І навіть зараз -- важко збагнути як у нас може бути інфляція по їжі, якщо ми завалені зерном по горло, і х.з. чи вивеземо хоч цьогорічний врожай, не кажучи вже про минулорічний? От як воно може подорожчати всередині країни? За рахунок якої зернової чорної діри буде усунений надлишок пропозиції?
зерно потрібно довезти до магазину, а пальне у нас не своє. Як і автомобілі.
Хоча пшенична/ячмінна крупа в новусі сьогодні 9,99, в АТБ - 12. До великої війни була 15-16 в АТБ. А гречка теж не своя, тому вибачайте.
Востаннє редагувалось ScaryBee
в Нед 28 сер, 2022 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 28 сер, 2022 19:24
reus написав:
Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року. Бізнесменів, яких він попросив попрацювати з ним витримали не більше 3х місяців і повернулися до своїх бізнесів.
нажаль, таких самовідданих одиниці, а більшість - бездарі.
І я зовсім не про те, що мене сильно турбує їхня зарплата, а скоріше те, хто туди потрапляє. Мені навіть більше імпонує мажоритарна система - там ти хоч знаєш свого депутата, а той хоч якось дбає про округ. А тут навибирали самокатчиків в кепках, спеціалістів з сосен. Куди воно?? Воно що є, що монархія в країні.
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ScaryBee
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