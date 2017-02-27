RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9899990099019902
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 19:09

  Bobua написав:І навіть зараз -- важко збагнути як у нас може бути інфляція по їжі, якщо ми завалені зерном по горло, і х.з. чи вивеземо хоч цьогорічний врожай, не кажучи вже про минулорічний? От як воно може подорожчати всередині країни? За рахунок якої зернової чорної діри буде усунений надлишок пропозиції?

зерно потрібно довезти до магазину, а пальне у нас не своє. Як і автомобілі.
Хоча пшенична/ячмінна крупа в новусі сьогодні 9,99, в АТБ - 12. До великої війни була 15-16 в АТБ. А гречка теж не своя, тому вибачайте.
Востаннє редагувалось ScaryBee в Нед 28 сер, 2022 19:29, всього редагувалось 1 раз.
ScaryBee
 
Повідомлень: 185
З нами з: 27.06.22
Подякував: 66 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 19:24

  reus написав:Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року. Бізнесменів, яких він попросив попрацювати з ним витримали не більше 3х місяців і повернулися до своїх бізнесів.

нажаль, таких самовідданих одиниці, а більшість - бездарі.
І я зовсім не про те, що мене сильно турбує їхня зарплата, а скоріше те, хто туди потрапляє. Мені навіть більше імпонує мажоритарна система - там ти хоч знаєш свого депутата, а той хоч якось дбає про округ. А тут навибирали самокатчиків в кепках, спеціалістів з сосен. Куди воно?? Воно що є, що монархія в країні.
ScaryBee
 
Повідомлень: 185
З нами з: 27.06.22
Подякував: 66 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9899990099019902
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moneta і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3107, 3108, 3109
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31080 33207190
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2022 11:18
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 162, 163, 164
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1639 11421033
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2022 09:34
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22549226
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (317)
28.08.2022 20:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.