Додано: Нед 28 сер, 2022 21:53

moveton написав: p_vovk74 написав: В Києві, он, також масово підписують петицію про зобов'язання поліції навести лад з двоколісними пердунами, що летять по проспектах 200км/г з прямотоками під сракою.

Сам готовий з балкону стріляти по них з рушниці як по тарілочках, але розумію, що то є не дуже законно з одного боку і не дуже гуманно з іншого: можу не влучити в прямоток, але у пердуна пердак точно розірве...

Я до чого: наївність громадян просто зашкалює. Вони й справді вірять в те, що чергова (далеко не перша) петиція про додаткову безоплатну роботу для мусорів щось вирішить? В травні мер Віталик вже зобов'язував когось щось зробити з цими пердунами. Результат нульовий. В Києві, он, також масово підписують петицію про зобов'язання поліції навести лад з двоколісними пердунами, що летять по проспектах 200км/г з прямотоками під сракою.Сам готовий з балкону стріляти по них з рушниці як по тарілочках, але розумію, що то є не дуже законно з одного боку і не дуже гуманно з іншого: можу не влучити в прямоток, але у пердуна пердак точно розірве...Я до чого: наївність громадян просто зашкалює. Вони й справді вірять в те, що чергова (далеко не перша) петиція про додаткову безоплатну роботу для мусорів щось вирішить? В травні мер Віталик вже зобов'язував когось щось зробити з цими пердунами. Результат нульовий.

Так для них просто штрафы сейчас маленькие. Оставляют на развод. Так для них просто штрафы сейчас маленькие. Оставляют на развод. Скоро штрафы поднимут и в бюджет пойдут золотые горы.

Суть не в тому, що вони перевищують швидкість. Суть в тому, що вони перевищують допустимий рівень звуку. Навіть коли не перевищують швидкість.Зпіймати такого пердольота у великому місті дуже важко, там потрібна ціла операція, яку заради того штрафа ніхто робити не буде. Хоча під моїми вікнами вони пролітають щохвилини з 9 ранку і до 23 вечора.Робити будуть лише тоді, коли за невиконання своїх посадових обов'язків буде звільнений начальник київської поліції, а потім його наступник за те ж саме. От тоді третій начальник буде сам керувати операцією по масовому знешкодженню сраних пердольотів.Тільки хардкор, тільки через монтіровку в дупі можна примусити владу щось робити не для себе. Все інше не буде мати жодних наслідків.З.І. по даному кейсу я не очікую жодних зрушень за цієї влади (не тільки прецедента, а й влади вцілому).