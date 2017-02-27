|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:09
Bobua написав:
І навіть зараз -- важко збагнути як у нас може бути інфляція по їжі, якщо ми завалені зерном по горло, і х.з. чи вивеземо хоч цьогорічний врожай, не кажучи вже про минулорічний? От як воно може подорожчати всередині країни? За рахунок якої зернової чорної діри буде усунений надлишок пропозиції?
зерно потрібно довезти до магазину, а пальне у нас не своє. Як і автомобілі.
Хоча пшенична/ячмінна крупа в новусі сьогодні 9,99, в АТБ - 12. До великої війни була 15-16 в АТБ. А гречка теж не своя, тому вибачайте.
Востаннє редагувалось ScaryBee
в Нед 28 сер, 2022 19:29, всього редагувалось 1 раз.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:24
reus написав:
Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року. Бізнесменів, яких він попросив попрацювати з ним витримали не більше 3х місяців і повернулися до своїх бізнесів.
нажаль, таких самовідданих одиниці, а більшість - бездарі.
І я зовсім не про те, що мене сильно турбує їхня зарплата, а скоріше те, хто туди потрапляє. Мені навіть більше імпонує мажоритарна система - там ти хоч знаєш свого депутата, а той хоч якось дбає про округ. А тут навибирали самокатчиків в кепках, спеціалістів з сосен. Куди воно?? Воно що є, що монархія в країні.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 сер, 2022 20:21
reus написав:
«Багато форм правління застосовувалося і ще застосовуватиметься у цьому грішному світі. Усі розуміють, що демократія не є досконалою чи всезнаючою. Правильно було сказано, що демократія — найгірша форма правління, за винятком решти, які були випробувані час від часу». Це знаменита цитата з виступу Уїнстона Черчилля в Палаті громад британського парламенту 11 листопада 1947 року. Є інший варіант, де т. сталін буде визначати хто буде пілотом до ГУЛАГу
... На сьогодні є два варіанти поганий і ще гірший.
Навіщо крайнощі? Є варіант Південної Кореї (у недавньому минулому). Є Лі Куан Ю, який розігнав "неправедних" суддів, не зважаючи на будь-які закони. Був навіть такий собі одіозний Піночет, який потім все ж таки передав владу демократам.
А при нашій системі у нас в подальшому будуть самі чавеси та маДУРИ.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18885
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2435 раз.
- Подякували: 3045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 сер, 2022 20:27
Bobua написав:
До речі... А які зарплати у Коломойського, Ахметова??
они же "... с "бабками" - на Вы!
Всюду возят кипятильник и в чужих краях
Экономят бедные даже на чаях! "
©
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 864
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 сер, 2022 20:38
Мизантрóп написав: farm написав:
Цікаво, якби з 2019 по 2022 рр. не списували борги Коломойському та не дарували йому через судові рішення державні кошти - яким би зараз був курс валюти.
на 2 копійки
нижчий
та ніт...
думаю, шо Україна десь так на 200+
(умовно)Хаймерсів меньше
отримала з-за океану,
завдяки недовірі до коломойської держвлади.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 864
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 сер, 2022 20:54
ScaryBee написав: Bobua написав:
І навіть зараз -- важко збагнути як у нас може бути інфляція по їжі, якщо ми завалені зерном по горло, і х.з. чи вивеземо хоч цьогорічний врожай, не кажучи вже про минулорічний? От як воно може подорожчати всередині країни? За рахунок якої зернової чорної діри буде усунений надлишок пропозиції?
зерно потрібно довезти до магазину, а пальне у нас не своє. Як і автомобілі.
Хоча пшенична/ячмінна крупа в новусі сьогодні 9,99, в АТБ - 12. До великої війни була 15-16 в АТБ. А гречка теж не своя, тому вибачайте.
крупа столько стала стоить потому-что фермеров нагинают-дают 100 долларов за тонну когда вывозят коридором и продают по 300 долларов.
Фермерам сейчас выгодней на внутреннем рынке продавать на корм и на крупу пшекницу чем мародерным трейдерам за бесценок.
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1151
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 сер, 2022 21:05
ScaryBee написав: reus написав:
Знаю його багато років дуже порядна людина у всіх відношеннях. Запросили у виконавчу владу для допомоги державі. Звісно він погодився й сприйняв це як волонтерство. Після мільйонних доходів мати зарплатню трохи більше 40т. грн. не кожен буде згоден. Працює вже 1,5 року. Бізнесменів, яких він попросив попрацювати з ним витримали не більше 3х місяців і повернулися до своїх бізнесів.
нажаль, таких самовідданих одиниці, а більшість - бездарі.
І я зовсім не про те, що мене сильно турбує їхня зарплата, а скоріше те, хто туди потрапляє. Мені навіть більше імпонує мажоритарна система - там ти хоч знаєш свого депутата, а той хоч якось дбає про округ. А тут навибирали самокатчиків в кепках, спеціалістів з сосен. Куди воно?? Воно що є, що монархія в країні.
Згоден з Вами, порядних професіоналів одиниці, але вони є. А щодо депутатів, то вони дзеркальне відображення суспільства, до речі серед них теж є державники. Щодо мажоритарної системи, то вона себе ще більше дискредитувала, тому, що виборців засівали гречкою і не тільки. Не впевнений, що самокатники в кепках, які голосують як партія каже, більше зло, чим мажоритарщик, який купив виборців і буде 5-ть років відбивати "вложене" ще й заробити захоче. Але я впевнений, що Україна стане успішною країною, просто потрібен час. Всі країни проходили через негаразди. На сьогодні головне, це поставити на місце москалів..
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3798
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 1067 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 сер, 2022 21:16
Starikan написав: reus написав:
«Багато форм правління застосовувалося і ще застосовуватиметься у цьому грішному світі. Усі розуміють, що демократія не є досконалою чи всезнаючою. Правильно було сказано, що демократія — найгірша форма правління, за винятком решти, які були випробувані час від часу». Це знаменита цитата з виступу Уїнстона Черчилля в Палаті громад британського парламенту 11 листопада 1947 року. Є інший варіант, де т. сталін буде визначати хто буде пілотом до ГУЛАГу
... На сьогодні є два варіанти поганий і ще гірший.
Навіщо крайнощі? Є варіант Південної Кореї (у недавньому минулому). Є Лі Куан Ю, який розігнав "неправедних" суддів, не зважаючи на будь-які закони. Був навіть такий собі одіозний Піночет, який потім все ж таки передав владу демократам.
А при нашій системі у нас в подальшому будуть самі чавеси та маДУРИ.
Звісно, народ потребує хліба й видовищ(крові). Але ви помилилися країною, у нас мешкають вільно люди, які цінують свободу і по суті анархісти, які не люблять будь яку владу. У нас диктатура неможлива. Знесуть, досить швидко.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3798
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 1067 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 сер, 2022 21:53
moveton написав: p_vovk74 написав:
В Києві, он, також масово підписують петицію про зобов'язання поліції навести лад з двоколісними пердунами, що летять по проспектах 200км/г з прямотоками під сракою.
Сам готовий з балкону стріляти по них з рушниці як по тарілочках, але розумію, що то є не дуже законно з одного боку і не дуже гуманно з іншого: можу не влучити в прямоток, але у пердуна пердак точно розірве...
Я до чого: наївність громадян просто зашкалює. Вони й справді вірять в те, що чергова (далеко не перша) петиція про додаткову безоплатну роботу для мусорів щось вирішить? В травні мер Віталик вже зобов'язував когось щось зробити з цими пердунами. Результат нульовий.
Так для них просто штрафы сейчас маленькие. Оставляют на развод. Скоро штрафы поднимут
и в бюджет пойдут золотые горы.
Суть не в тому, що вони перевищують швидкість. Суть в тому, що вони перевищують допустимий рівень звуку. Навіть коли не перевищують швидкість.
Зпіймати такого пердольота у великому місті дуже важко, там потрібна ціла операція, яку заради того штрафа ніхто робити не буде. Хоча під моїми вікнами вони пролітають щохвилини з 9 ранку і до 23 вечора.
Робити будуть лише тоді, коли за невиконання своїх посадових обов'язків буде звільнений начальник київської поліції, а потім його наступник за те ж саме. От тоді третій начальник буде сам керувати операцією по масовому знешкодженню сраних пердольотів.
Тільки хардкор, тільки через монтіровку в дупі можна примусити владу щось робити не для себе. Все інше не буде мати жодних наслідків.
З.І. по даному кейсу я не очікую жодних зрушень за цієї влади (не тільки прецедента, а й влади вцілому).
-
p_vovk74
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 04.10.17
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 сер, 2022 22:20
reus написав:
Я особисто фінансово підтримую ЗСУ напряму без посередників, а точніше конкретних бійців, яких я особисто знаю. Щодо депутатів, то я їх фінансово підтримую через податки, які сплачую державі і вважаю, що депутати, державні топ менеджери повинні отримувати високу зарплатню, тобто вона повинна бути конкурентна на ринку праці, інакше шанси мізерні, що будуть працювати професіонали і на державу.
Чудовий приклад.
Депутатів підтримуєте, як і всі, не більше не менше – податками, незважаючи на вашу точку зору про рівні зарплат у тій чи іншій сфері. Але ЗСУ також фінансується з окремих статей бюджету платників податків.
Виходячи зі свого досвіду, ви додатково донатите людям із ЗСУ, яким довіряєте з певною метою, в яку вірите зараз.
Але суть у тому, що не станете донатити депутатам, щоб у результаті отримати умовне економічне диво. Навіть на підсвідомому рівні підтримуєте не систему і не готові оплачувати банкет, ви готові сплатити за реальні дії, конкретних людей, у яких впевнені. Не більше не менше.
Ось і вся арифметика без пафосу.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 429
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 286 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит
, moveton
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31080
|33207411
|
|
|1639
|11421074
|
Нед 28 сер, 2022 09:34
Успіх
|
|7972
|22549280
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|