копейка написав:reus написав:Я особисто фінансово підтримую ЗСУ напряму без посередників, а точніше конкретних бійців, яких я особисто знаю. Щодо депутатів, то я їх фінансово підтримую через податки, які сплачую державі і вважаю, що депутати, державні топ менеджери повинні отримувати високу зарплатню, тобто вона повинна бути конкурентна на ринку праці, інакше шанси мізерні, що будуть працювати професіонали і на державу.
Чудовий приклад.
Депутатів підтримуєте, як і всі, не більше не менше – податками, незважаючи на вашу точку зору про рівні зарплат у тій чи іншій сфері. Але ЗСУ також фінансується з окремих статей бюджету платників податків.
Виходячи зі свого досвіду, ви додатково донатите людям із ЗСУ, яким довіряєте з певною метою, в яку вірите зараз.
Але суть у тому, що не станете донатити депутатам, щоб у результаті отримати умовне економічне диво. Навіть на підсвідомому рівні підтримуєте не систему і не готові оплачувати банкет, ви готові сплатити за реальні дії, конкретних людей, у яких впевнені. Не більше не менше.
На даний момент від ЗСУ залежить чи будемо ми всі існувати фізично. І кожен притомний українець повинен допомагати ЗСУ особисто воювати, або будь яким іншим способом. Я вмію заробляти, тому допомагаю коштами. Якщо стан мого здоров"я дозволяв, то пішов би воювати. Щодо депутатів. Я хочу, щоб держава Україна існувала, без депутатів та інших інституцій це неможливо. Мінімальна зарплатня депутатам, топ менеджерам, це популізм, який ні до чого хорошого не призведе. А економічне диво залежить не тільки від рішень депутатів, але від дій кожного з нас. Президент Джон Кеннеді в інавгураційній промові 1961 року вимовив історичну фразу: «Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї країни»