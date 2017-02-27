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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 сер, 2022 23:08
reus написав:
Президент Джон Кеннеді в інавгураційній промові 1961 року вимовив історичну фразу: «Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї країни»
Это он для Президентов. А для пересичных есть полуанекдот: "Лошадь вкалывала до смерти, но председателем колхоза так и не стала".
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Додано: Пон 29 сер, 2022 08:02
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