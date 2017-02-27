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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9900990199029903
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 23:08

  reus написав:Президент Джон Кеннеді в інавгураційній промові 1961 року вимовив історичну фразу: «Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї країни»

Это он для Президентов. А для пересичных есть полуанекдот: "Лошадь вкалывала до смерти, но председателем колхоза так и не стала".
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 08:02

Запорожье
🇺🇸USD 40.85 41.00
🇪🇺EUR 40.55 40.85
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:38

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.85 41.00
🇪🇺EUR 40.55 40.85


Odesa

Добрий ранок
USD 40.50 40.75
EUR 40.40 41.00
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:50

  prodigy написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.85 41.00
🇪🇺EUR 40.55 40.85
Odesa
Добрий ранок
USD 40.50 40.75
EUR 40.40 41.00
Разница такая что можно смотаться из города в город))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:01

  asti написав:
  prodigy написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.85 41.00
🇪🇺EUR 40.55 40.85
Odesa
Добрий ранок
USD 40.50 40.75
EUR 40.40 41.00
Разница такая что можно смотаться из города в город))

ага, туда-сюда на бензин и чтобы хоть его окупить нужно 100к баксов везти в торбочке почти вдоль линии фронта ))
Xenon
 
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