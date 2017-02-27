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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 сер, 2022 23:08
reus написав:
Президент Джон Кеннеді в інавгураційній промові 1961 року вимовив історичну фразу: «Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї країни»
Это он для Президентов. А для пересичных есть полуанекдот: "Лошадь вкалывала до смерти, но председателем колхоза так и не стала".
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Додано: Пон 29 сер, 2022 08:02
Запорожье
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edvardd
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Додано: Пон 29 сер, 2022 09:38
edvardd написав:
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Добрий ранок
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Додано: Пон 29 сер, 2022 09:50
prodigy написав: edvardd написав:
Запорожье
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Odesa
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Разница такая что можно смотаться из города в город))
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asti
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Додано: Пон 29 сер, 2022 10:01
asti написав: prodigy написав: edvardd написав:
Запорожье
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Odesa
Добрий ранок
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Разница такая что можно смотаться из города в город))
ага, туда-сюда на бензин и чтобы хоть его окупить нужно 100к баксов везти в торбочке почти вдоль линии фронта ))
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