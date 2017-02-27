p_vovk74 написав:В Києві, он, також масово підписують петицію про зобов'язання поліції навести лад з двоколісними пердунами, що летять по проспектах 200км/г з прямотоками під сракою. Сам готовий з балкону стріляти по них з рушниці як по тарілочках, але розумію, що то є не дуже законно з одного боку і не дуже гуманно з іншого: можу не влучити в прямоток, але у пердуна пердак точно розірве... Я до чого: наївність громадян просто зашкалює. Вони й справді вірять в те, що чергова (далеко не перша) петиція про додаткову безоплатну роботу для мусорів щось вирішить? В травні мер Віталик вже зобов'язував когось щось зробити з цими пердунами. Результат нульовий.
Так для них просто штрафы сейчас маленькие. Оставляют на развод. Скоро штрафы поднимут и в бюджет пойдут золотые горы.
Суть не в тому, що вони перевищують швидкість. Суть в тому, що вони перевищують допустимий рівень звуку. Навіть коли не перевищують швидкість. Зпіймати такого пердольота у великому місті дуже важко, там потрібна ціла операція, яку заради того штрафа ніхто робити не буде. Хоча під моїми вікнами вони пролітають щохвилини з 9 ранку і до 23 вечора. Робити будуть лише тоді, коли за невиконання своїх посадових обов'язків буде звільнений начальник київської поліції, а потім його наступник за те ж саме. От тоді третій начальник буде сам керувати операцією по масовому знешкодженню сраних пердольотів. Тільки хардкор, тільки через монтіровку в дупі можна примусити владу щось робити не для себе. Все інше не буде мати жодних наслідків.
З.І. по даному кейсу я не очікую жодних зрушень за цієї влади (не тільки прецедента, а й влади вцілому).
reus написав:Я особисто фінансово підтримую ЗСУ напряму без посередників, а точніше конкретних бійців, яких я особисто знаю. Щодо депутатів, то я їх фінансово підтримую через податки, які сплачую державі і вважаю, що депутати, державні топ менеджери повинні отримувати високу зарплатню, тобто вона повинна бути конкурентна на ринку праці, інакше шанси мізерні, що будуть працювати професіонали і на державу.
Чудовий приклад. Депутатів підтримуєте, як і всі, не більше не менше – податками, незважаючи на вашу точку зору про рівні зарплат у тій чи іншій сфері. Але ЗСУ також фінансується з окремих статей бюджету платників податків. Виходячи зі свого досвіду, ви додатково донатите людям із ЗСУ, яким довіряєте з певною метою, в яку вірите зараз. Але суть у тому, що не станете донатити депутатам, щоб у результаті отримати умовне економічне диво. Навіть на підсвідомому рівні підтримуєте не систему і не готові оплачувати банкет, ви готові сплатити за реальні дії, конкретних людей, у яких впевнені. Не більше не менше. Ось і вся арифметика без пафосу.
reus написав:Я особисто фінансово підтримую ЗСУ напряму без посередників, а точніше конкретних бійців, яких я особисто знаю. Щодо депутатів, то я їх фінансово підтримую через податки, які сплачую державі і вважаю, що депутати, державні топ менеджери повинні отримувати високу зарплатню, тобто вона повинна бути конкурентна на ринку праці, інакше шанси мізерні, що будуть працювати професіонали і на державу.
Чудовий приклад. Депутатів підтримуєте, як і всі, не більше не менше – податками, незважаючи на вашу точку зору про рівні зарплат у тій чи іншій сфері. Але ЗСУ також фінансується з окремих статей бюджету платників податків. Виходячи зі свого досвіду, ви додатково донатите людям із ЗСУ, яким довіряєте з певною метою, в яку вірите зараз. Але суть у тому, що не станете донатити депутатам, щоб у результаті отримати умовне економічне диво. Навіть на підсвідомому рівні підтримуєте не систему і не готові оплачувати банкет, ви готові сплатити за реальні дії, конкретних людей, у яких впевнені. Не більше не менше.
На даний момент від ЗСУ залежить чи будемо ми всі існувати фізично. І кожен притомний українець повинен допомагати ЗСУ особисто воювати, або будь яким іншим способом. Я вмію заробляти, тому допомагаю коштами. Якщо стан мого здоров"я дозволяв, то пішов би воювати. Щодо депутатів. Я хочу, щоб держава Україна існувала, без депутатів та інших інституцій це неможливо. Мінімальна зарплатня депутатам, топ менеджерам, це популізм, який ні до чого хорошого не призведе. А економічне диво залежить не тільки від рішень депутатів, але від дій кожного з нас. Президент Джон Кеннеді в інавгураційній промові 1961 року вимовив історичну фразу: «Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї країни»
reus написав:«Багато форм правління застосовувалося і ще застосовуватиметься у цьому грішному світі. Усі розуміють, що демократія не є досконалою чи всезнаючою. Правильно було сказано, що демократія — найгірша форма правління, за винятком решти, які були випробувані час від часу». Це знаменита цитата з виступу Уїнстона Черчилля в Палаті громад британського парламенту 11 листопада 1947 року.
перекрутили все, де в справжні цитаті "Правильно було сказано"? чому не пишите що він цитував когось іншого?
He said it (House of Commons, 11 November 1947)—but he was quoting an unknown predecessor (note bold face below). Credit Churchill as publicist for an unsourced aphorism. From Churchill by Himself, 574:
‘Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.…’