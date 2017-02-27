Додано: Пон 29 сер, 2022 11:45

Перекид між різними містами був ще тоді, коли більшість тутешніх навіть в школу не ходили.

Чьотко пам'ятаю, як літом 1995 прийшов до батька його друг з дуже не звичайним, але тривіальним бажанням, щоб батько просто на тиждень позичив йому грошей. Бажано доларів, а не купоно карбованців.

Батько відмовив, тоді друг запропонував бути в долі.

Батько погодився.

Задум був такий, Сєрьога брав свою вісімку і брата, брав свої долари, позичав де тільки бачив і вони їхали на Дніпро чи Запоріжжя.

Тоді курс в Бердосі був 45 000 купонів за у.о.

Так ось в Дніпрі вони скинули по 49 000.

Потім шурували на Ялту.

Ялта тоді була сама продвинута, там зтось замутив обмінки будки, там був не поганий курс, але вони вийшли на власника обмінок, він був завалений дойчмарками, доларами і особливо фублями. Його підручні постійно ганяли на Схід скидати валюту.

Вони купили долар по 41 чи максимум по 41.5.

Потім шурували на Калинівський гуртовий ринок в Чернівцях, вже тоді люди з Калинівського їздили на Стамбул за легкпромом, на Польщу за харчами, на Сирію за тканями і шторним матеріалом, кітайського крама тоді ще ніхто не возив, там в Чернівцях перекинули долар на марку, а частину скидали доларів на купони. Попит на валюту в Чернівцях був космічний, поняття заробітчан і валюти від них було лише в питанні зародиша.

Повернулись в Бердос, батя давав 1500 доларів, йому віддали 1535.

Баті долар відкупали в Бердосі, бо в нас був нормкурс, багато єврєїв мали зв'язки/родичів в Америці і Ізраілі, тому валюти було вдосталь. Також було багато фублів, бо люди потягами таскали мясо, сало, ковбасу, горілку на мацкву.

Мінял теж було не менше 10-ка.

А дойчмарка була в фаворі в Бердосі, бо в нас вже тоді масово ганяли авто з Голандії і Німеччини, як правило це були колишні військові і їх знайомі родичі, які знали як їхати і що де купувати, як правило це був авторинок в Утрехті по четвергам, або ринок в Гановері по суботам.

Ось так жив Бердос в 90-ті.

На Вінницькому авторинку по суботам було 80% з Бердоса, я коли перший раз попав туди , то не міг зрозуміти що відбувається, батя з дядею Мішею, він перший почав "крутити" іномарки і робити дізельні мотори тільки що і робили, що віталися з земляками.

Батя в 94-му вже їздив на шуріному 2-х дверному Опель Рекорд 1.9 жовтого коліру, а людей на вулицях це не дивувало, іномарок в моєму рідному місті було вдосталь.

Ось так жив місто герой економікі і прогресивних думок...



По курсу, нажаль зростаємо...