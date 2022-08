equinox написав:

reus написав: «Багато форм правління застосовувалося і ще застосовуватиметься у цьому грішному світі. Усі розуміють, що демократія не є досконалою чи всезнаючою. Правильно було сказано, що демократія — найгірша форма правління, за винятком решти, які були випробувані час від часу». Це знаменита цитата з виступу Уїнстона Черчилля в Палаті громад британського парламенту 11 листопада 1947 року.

перекрутили все, де в справжні цитаті "Правильно було сказано"?чому не пишите що він цитував когось іншого?He said it (House of Commons, 11 November 1947)—but he was quoting an unknown predecessor (note bold face below). Credit Churchill as publicist for an unsourced aphorism. From Churchill by Himself, 574:‘Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.…’