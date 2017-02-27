reus написав:«Багато форм правління застосовувалося і ще застосовуватиметься у цьому грішному світі. Усі розуміють, що демократія не є досконалою чи всезнаючою. Правильно було сказано, що демократія — найгірша форма правління, за винятком решти, які були випробувані час від часу». Це знаменита цитата з виступу Уїнстона Черчилля в Палаті громад британського парламенту 11 листопада 1947 року.
перекрутили все, де в справжні цитаті "Правильно було сказано"? чому не пишите що він цитував когось іншого?
He said it (House of Commons, 11 November 1947)—but he was quoting an unknown predecessor (note bold face below). Credit Churchill as publicist for an unsourced aphorism. From Churchill by Himself, 574:
‘Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.…’
Перекид між різними містами був ще тоді, коли більшість тутешніх навіть в школу не ходили. Чьотко пам'ятаю, як літом 1995 прийшов до батька його друг з дуже не звичайним, але тривіальним бажанням, щоб батько просто на тиждень позичив йому грошей. Бажано доларів, а не купоно карбованців. Батько відмовив, тоді друг запропонував бути в долі. Батько погодився. Задум був такий, Сєрьога брав свою вісімку і брата, брав свої долари, позичав де тільки бачив і вони їхали на Дніпро чи Запоріжжя. Тоді курс в Бердосі був 45 000 купонів за у.о. Так ось в Дніпрі вони скинули по 49 000. Потім шурували на Ялту. Ялта тоді була сама продвинута, там зтось замутив обмінки будки, там був не поганий курс, але вони вийшли на власника обмінок, він був завалений дойчмарками, доларами і особливо фублями. Його підручні постійно ганяли на Схід скидати валюту. Вони купили долар по 41 чи максимум по 41.5. Потім шурували на Калинівський гуртовий ринок в Чернівцях, вже тоді люди з Калинівського їздили на Стамбул за легкпромом, на Польщу за харчами, на Сирію за тканями і шторним матеріалом, кітайського крама тоді ще ніхто не возив, там в Чернівцях перекинули долар на марку, а частину скидали доларів на купони. Попит на валюту в Чернівцях був космічний, поняття заробітчан і валюти від них було лише в питанні зародиша. Повернулись в Бердос, батя давав 1500 доларів, йому віддали 1535. Баті долар відкупали в Бердосі, бо в нас був нормкурс, багато єврєїв мали зв'язки/родичів в Америці і Ізраілі, тому валюти було вдосталь. Також було багато фублів, бо люди потягами таскали мясо, сало, ковбасу, горілку на мацкву. Мінял теж було не менше 10-ка. А дойчмарка була в фаворі в Бердосі, бо в нас вже тоді масово ганяли авто з Голандії і Німеччини, як правило це були колишні військові і їх знайомі родичі, які знали як їхати і що де купувати, як правило це був авторинок в Утрехті по четвергам, або ринок в Гановері по суботам. Ось так жив Бердос в 90-ті. На Вінницькому авторинку по суботам було 80% з Бердоса, я коли перший раз попав туди , то не міг зрозуміти що відбувається, батя з дядею Мішею, він перший почав "крутити" іномарки і робити дізельні мотори тільки що і робили, що віталися з земляками. Батя в 94-му вже їздив на шуріному 2-х дверному Опель Рекорд 1.9 жовтого коліру, а людей на вулицях це не дивувало, іномарок в моєму рідному місті було вдосталь. Ось так жив місто герой економікі і прогресивних думок...
reus написав:«Багато форм правління застосовувалося і ще застосовуватиметься у цьому грішному світі. Усі розуміють, що демократія не є досконалою чи всезнаючою. Правильно було сказано, що демократія — найгірша форма правління, за винятком решти, які були випробувані час від часу». Це знаменита цитата з виступу Уїнстона Черчилля в Палаті громад британського парламенту 11 листопада 1947 року.
перекрутили все, де в справжні цитаті "Правильно було сказано"? чому не пишите що він цитував когось іншого?
He said it (House of Commons, 11 November 1947)—but he was quoting an unknown predecessor (note bold face below). Credit Churchill as publicist for an unsourced aphorism. From Churchill by Himself, 574:
‘Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.…’
‘Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.…’
somilitark написав:Перекид між різними містами був ще тоді, коли більшість тутешніх навіть в школу не ходили. Чьотко пам'ятаю, як літом 1995 прийшов до батька його друг з дуже не звичайним, але тривіальним бажанням, щоб батько просто на тиждень позичив йому грошей. Бажано доларів, а не купоно карбованців. Батько відмовив, тоді друг запропонував бути в долі. Батько погодився. Задум був такий, Сєрьога брав свою вісімку і брата, брав свої долари, позичав де тільки бачив і вони їхали на Дніпро чи Запоріжжя. Тоді курс в Бердосі був 45 000 купонів за у.о. Так ось в Дніпрі вони скинули по 49 000. Потім шурували на Ялту. Ялта тоді була сама продвинута, там зтось замутив обмінки будки, там був не поганий курс, але вони вийшли на власника обмінок, він був завалений дойчмарками, доларами і особливо фублями. Його підручні постійно ганяли на Схід скидати валюту. Вони купили долар по 41 чи максимум по 41.5. Потім шурували на Калинівський гуртовий ринок в Чернівцях, вже тоді люди з Калинівського їздили на Стамбул за легкпромом, на Польщу за харчами, на Сирію за тканями і шторним матеріалом, кітайського крама тоді ще ніхто не возив, там в Чернівцях перекинули долар на марку, а частину скидали доларів на купони. Попит на валюту в Чернівцях був космічний, поняття заробітчан і валюти від них було лише в питанні зародиша. Повернулись в Бердос, батя давав 1500 доларів, йому віддали 1535. Баті долар відкупали в Бердосі, бо в нас був нормкурс, багато єврєїв мали зв'язки/родичів в Америці і Ізраілі, тому валюти було вдосталь. Також було багато фублів, бо люди потягами таскали мясо, сало, ковбасу, горілку на мацкву. Мінял теж було не менше 10-ка. А дойчмарка була в фаворі в Бердосі, бо в нас вже тоді масово ганяли авто з Голандії і Німеччини, як правило це були колишні військові і їх знайомі родичі, які знали як їхати і що де купувати, як правило це був авторинок в Утрехті по четвергам, або ринок в Гановері по суботам. Ось так жив Бердос в 90-ті. На Вінницькому авторинку по суботам було 80% з Бердоса, я коли перший раз попав туди , то не міг зрозуміти що відбувається, батя з дядею Мішею, він перший почав "крутити" іномарки і робити дізельні мотори тільки що і робили, що віталися з земляками. Батя в 94-му вже їздив на шуріному 2-х дверному Опель Рекорд 1.9 жовтого коліру, а людей на вулицях це не дивувало, іномарок в моєму рідному місті було вдосталь. Ось так жив місто герой економікі і прогресивних думок...
По курсу, нажаль зростаємо...
багато гемору за 35 долларів (гемор в тому , що ці люди могли бути пограбовані)
иномарки почались у 1989р коли єкіпажам ЧМП дозволили возити авто з Японії (спочатку це були авто 10+ але стан був краще ніж ті що купували морякі Находки і Сахаліну) суда ЧМП заходили в порти Осака/Нагоя/Кове і "дальновосточнікі" у якийсь маленькій деревні (мій кум купив авто за заячою шапку бу і 3 банки червоної ікри +100дол), продав в Одесі свій Ніссан Skyline 2.0 автомат за 35тісяч рублей (ссср)-однокімнатна квартира коштувала 18-20т, 3х кімнатна 30-35тіс у 1990р (гроші згоріли як вклади срср)
у 1991р японські авто перекупали на судні (були і чеченці-які платили 100-150 долл Карабасу/Ангелу і пр.), потім митниця трохи розбагатіла і почала робити "закази" (тобто давали нал 4-5тис і марку (почали возити Джипи-Крузаки/Паджеро), потім у 1995р (январь) поломав всі схеми, 2-3 ро-ро привезли по 300-400 авто , але спочатку не було дозволу вивозити з порту(на розмитнення), потім якось "порешали" і почали робити "заміну кузова і двігуна" на аналог с разборкі
у 1995 дав на місяць 10к долл під 10% (за місяць отримав 1000долл) і придбав 3шку "от будівельників" у 1993 сантехнікі/зварники почали брати долар 35/40 за точку, заробити валюту можна були і без криміналу(хто мав бажання працювати)
знаю людей(моряків) які маючи паспорт моряка(доступ в порт) скупали різний товар у моряків і потім везли на 7км і за рік заробили на 3х кімнатну квартиру (а потім залишили моря, бо скупати/продавати -більше профіту ніж по 6-7міс у морях)
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 29 сер, 2022 13:58, всього редагувалось 2 разів.
somilitark написав:Тоді курс в Бердосі був 45 000 купонів за у.о. Так ось в Дніпрі вони скинули по 49 000. Потім шурували на Ялту.
В цій романтичній історії не вистачає інформації скількох бердосів кинули, а скількох кинули в Дніпро.
Це ваша мама змогла кинути сусіда і не віддати йому стакан цукра, позичений до аванса. А в 90-х когось кинути, то це квиток на війну і безперспективними розборками, як потім скажуть "в стилі 90-хх". Наслідки кидка були важчі за миттєві прибутки, тому думали наперед і не займалися куйнею, тим паче у Сєрьогі була дружина і 2-є маленьких діток, всі все розуміли і не робили дурниць. Це ви можете дозволити собі задавати дуже цікаві питання, а я знаю багато чого і можу розказати темну сторону судівської системи і що там по чому, темну сторону автобізнеса, роздержавлення комунального майна, обіг медецинських препаратів зі вмістом "розслабляючих" речовин. Але кидали державу, но не один одного, всі розуміли, що лодка одна і маленька, треба всім жити заможно, довго і дружно, щоб усім всього хватало, це одноклітинним міленіалам ніколи не зрозуміти...