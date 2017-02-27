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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 сер, 2022 14:07
somilitark у 90х можна було швидко розбагатіти, але для старту треба мати капітал (стартовали з 300 долл)
я дав 10к долл у майже кожен день рахував, мені для гарантії дали документи(оригінали) на малосімейку (яка коштувала 15-18к долл),
це була фірма (у який працювали два сина "представителей ММФ СССР-у одного отец сидел в Лондоне у другого в Париже")
детки возили керамическую плитку из Испании/Италии и продавали на Малиновском рынке
потом пришла идея скупать бывшие коммуны на Дерибасовской/Пушкинской и др. местах в центре в исторических красивых домах (расселяли 4-5 семей , делали евроремонт и продавали иностранцам или местным багатеям), профит был 200-220%, потому и срочно были нужны 40-50к долл для этого
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Додано: Пон 29 сер, 2022 14:22
На прошедшей неделе выдача рефинансирования в пятницу на плановом тендере оказалась значительно меньше возврата. Объем в пределах привычного. На неделе также возвращали небольшие суммы суммы.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 2.874 млрд. грн. (неделей ранее 0.838 млрд. грн.). Избавление от рефинанса ускорилось. 5 млрд. суточного рефинанса уже больше двух недель продолжают перезанимать каждый день, не переводя его в долгосрочный.
В результате интервенций на МБ было изъято из оборотв 15.875 млрд. грн. (неделей ранее эмитировано 2.711 млрд. грн.)
На прошедшей неделе НБУ выкупил военных облигаций на 25 млрд. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 285 млрд.
Т.о. чистая эмиссия гривны за неделю составило 6.251 млрд. грн, (неделей ранее 6.873 млрд. грн). Для недели, на которую пришелся основной выкуп ОВГЗ в августе результат весьма скромен.
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 50.679 млрд. грн.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 281.727 млрд. грн. (неделей ранее 245.568 млрд. грн.) Увеличение ликвидности можно связать с весомыми расходами казначейства.
Расходы казначейства превысили доходы на 51.794 млрд. грн. (неделей ранее доходы 1.937 млрд. грн.)
За неделю было инкассировано 2.336 млрд. грн. (неделей ранее 1.152 млрд. грн.)
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 7,30;
Продал – 437,07.
Первые 3 дня интервенции проводились в привычном объеме, а потом стали немного скромнее.
Неделя значительно менее оптимистичная, чем предыдущая, но все в пределах уже, увы, привычной нормы.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 14:31
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............29.08.2022..........30.08.2022
дата розрахунку..............26.08.2022...........29.08.2022
Євро.................................36,5467................36,554
...+0.02%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9996
(вчера 0.9994).
Индекс доллара DXY в 15-00 108.77
(вчера 108.32)
Сегодня утром обновили очередной 20-летний максимуму, а потом откатились обратно.
somilitark написав:
Перекид між різними містами був ще тоді, коли більшість тутешніх навіть в школу не ходили.
Никто из нас тогда в школу не ходил. Этим промышляли еще в древнем Риме.
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Сибарит
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Додано: Пон 29 сер, 2022 15:04
Сибарит написав: somilitark написав:
Перекид між різними містами був ще тоді, коли більшість тутешніх навіть в школу не ходили.
Никто из нас тогда в школу не ходил. Этим промышляли еще в древнем Риме.
это потому что валютный ларьок в Ялте и рынок в Черновцах уже тогда существовали
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Додано: Пон 29 сер, 2022 15:37
flysoulfly написав: Сибарит написав: somilitark написав:
Перекид між різними містами був ще тоді, коли більшість тутешніх навіть в школу не ходили.
Никто из нас тогда в школу не ходил. Этим промышляли еще в древнем Риме.
это потому что валютный ларьок в Ялте и рынок в Черновцах уже тогда существовали
Не знаю як Чкрнівці, а Ялта в 93-94 не торохтіла в зрівнянні з Сімферополем ( Центр. ринок, чорняві з Університету місцевого). Це щодо об"ємів скв. Рейхрупії дешеві були, можна було везти та міняти на дол. в мацквє.
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