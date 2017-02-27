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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 сер, 2022 14:07
дел
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 29 сер, 2022 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 сер, 2022 14:22
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе выдача рефинансирования в пятницу на плановом тендере оказалась значительно меньше возврата. Объем в пределах привычного. На неделе также возвращали небольшие суммы суммы.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 2.874 млрд. грн. (неделей ранее 0.838 млрд. грн.). Избавление от рефинанса ускорилось. 5 млрд. суточного рефинанса уже больше двух недель продолжают перезанимать каждый день, не переводя его в долгосрочный.
В результате интервенций на МБ было изъято из оборотв 15.875 млрд. грн. (неделей ранее эмитировано 2.711 млрд. грн.)
На прошедшей неделе НБУ выкупил военных облигаций на 25 млрд. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 285 млрд.
Т.о. чистая эмиссия гривны за неделю составило 6.251 млрд. грн, (неделей ранее 6.873 млрд. грн). Для недели, на которую пришелся основной выкуп ОВГЗ в августе результат весьма скромен.
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 50.679 млрд. грн.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 281.727 млрд. грн. (неделей ранее 245.568 млрд. грн.) Увеличение ликвидности можно связать с весомыми расходами казначейства.
Расходы казначейства превысили доходы на 51.794 млрд. грн. (неделей ранее доходы 1.937 млрд. грн.)
За неделю было инкассировано 2.336 млрд. грн. (неделей ранее 1.152 млрд. грн.)
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 7,30;
Продал – 437,07.
Первые 3 дня интервенции проводились в привычном объеме, а потом стали немного скромнее.
Неделя значительно менее оптимистичная, чем предыдущая, но все в пределах уже, увы, привычной нормы.
Додано: Пон 29 сер, 2022 14:31
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............29.08.2022..........30.08.2022
дата розрахунку..............26.08.2022...........29.08.2022
Євро.................................36,5467................36,554...+0.02%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9996 (вчера 0.9994).
Индекс доллара DXY в 15-00 108.77 (вчера 108.32)
Сегодня утром обновили очередной 20-летний максимуму, а потом откатились обратно.
Никто из нас тогда в школу не ходил. Этим промышляли еще в древнем Риме.
Додано: Пон 29 сер, 2022 15:04
Додано: Пон 29 сер, 2022 15:37
Не знаю як Чкрнівці, а Ялта в 93-94 не торохтіла в зрівнянні з Сімферополем ( Центр. ринок, чорняві з Університету місцевого). Це щодо об"ємів скв. Рейхрупії дешеві були, можна було везти та міняти на дол. в мацквє.
Додано: Пон 29 сер, 2022 19:19
Смотрю, что после того как открыли покупку дол. 50тыс.+ уже здесь мало кого интересует курс на сегодня, завтра, через мес, квартал и т.д.
Покупают его по 41 наверное только ВСУ, когда дают з. плату.
Додано: Пон 29 сер, 2022 21:03
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
Мені чомусь смс-ка не прийшла і я побачив кошти пізніше/через пару днів, коли глянув у П24))
Тож, з/п і премія прийшли в один день - 23 числа!
Не всі
От, до прикладу я - чекаю першого вересня, щоб відкрити на дружину 2 конвертаційних депо👍
І, взагалі, залишаю свою "зарплатну" картку(КДВ золота ПБ) дружині - нехай собі потім знімає...
Додано: Пон 29 сер, 2022 21:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 29 сер, 2022 22:04
Мабуть, кого цікавить долар - того не цікавить курс та інше дзеркально. Останні заспокояться найкрасивішою.
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