Додано: Пон 29 сер, 2022 14:22

На прошедшей неделе выдача рефинансирования в пятницу на плановом тендере оказалась значительно меньше возврата. Объем в пределах привычного. На неделе также возвращали небольшие суммы суммы.

В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 2.874 млрд. грн. (неделей ранее 0.838 млрд. грн.). Избавление от рефинанса ускорилось. 5 млрд. суточного рефинанса уже больше двух недель продолжают перезанимать каждый день, не переводя его в долгосрочный.



В результате интервенций на МБ было изъято из оборотв 15.875 млрд. грн. (неделей ранее эмитировано 2.711 млрд. грн.)



На прошедшей неделе НБУ выкупил военных облигаций на 25 млрд. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 285 млрд.



Т.о. чистая эмиссия гривны за неделю составило 6.251 млрд. грн, (неделей ранее 6.873 млрд. грн). Для недели, на которую пришелся основной выкуп ОВГЗ в августе результат весьма скромен.



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 50.679 млрд. грн.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 281.727 млрд. грн. (неделей ранее 245.568 млрд. грн.) Увеличение ликвидности можно связать с весомыми расходами казначейства.



Расходы казначейства превысили доходы на 51.794 млрд. грн. (неделей ранее доходы 1.937 млрд. грн.)



За неделю было инкассировано 2.336 млрд. грн. (неделей ранее 1.152 млрд. грн.)



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 7,30;

Продал – 437,07.

Первые 3 дня интервенции проводились в привычном объеме, а потом стали немного скромнее.



Неделя значительно менее оптимистичная, чем предыдущая, но все в пределах уже, увы, привычной нормы.