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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 сер, 2022 14:31
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............29.08.2022..........30.08.2022
дата розрахунку..............26.08.2022...........29.08.2022
Євро.................................36,5467................36,554
...+0.02%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9996
(вчера 0.9994).
Индекс доллара DXY в 15-00 108.77
(вчера 108.32)
Сегодня утром обновили очередной 20-летний максимуму, а потом откатились обратно.
somilitark написав:
Перекид між різними містами був ще тоді, коли більшість тутешніх навіть в школу не ходили.
Никто из нас тогда в школу не ходил. Этим промышляли еще в древнем Риме.
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Сибарит
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Додано: Пон 29 сер, 2022 15:04
Сибарит написав: somilitark написав:
Перекид між різними містами був ще тоді, коли більшість тутешніх навіть в школу не ходили.
Никто из нас тогда в школу не ходил. Этим промышляли еще в древнем Риме.
это потому что валютный ларьок в Ялте и рынок в Черновцах уже тогда существовали
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flysoulfly
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Додано: Пон 29 сер, 2022 15:37
flysoulfly написав: Сибарит написав: somilitark написав:
Перекид між різними містами був ще тоді, коли більшість тутешніх навіть в школу не ходили.
Никто из нас тогда в школу не ходил. Этим промышляли еще в древнем Риме.
это потому что валютный ларьок в Ялте и рынок в Черновцах уже тогда существовали
Не знаю як Чкрнівці, а Ялта в 93-94 не торохтіла в зрівнянні з Сімферополем ( Центр. ринок, чорняві з Університету місцевого). Це щодо об"ємів скв. Рейхрупії дешеві були, можна було везти та міняти на дол. в мацквє.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 19:19
Смотрю, что после того как открыли покупку дол. 50тыс.+ уже здесь мало кого интересует курс на сегодня, завтра, через мес, квартал и т.д.
Покупают его по 41 наверное только ВСУ, когда дают з. плату.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 29 сер, 2022 21:03
Visky написав: Успіх написав:
Також отримав 14 + 98 500
Успіх, якого числа Ви отримали?
Мені чомусь смс-ка не прийшла і я побачив кошти пізніше/через пару днів, коли глянув у П24))
Тож, з/п і премія прийшли в один день - 23 числа!
Игорь Алексеевич написав:
Смотрю, что после того как открыли покупку дол. 50тыс.+ уже здесь мало кого интересует курс на сегодня, завтра, через мес, квартал и т.д.Покупают его по 41 наверное только ВСУ, когда дают з. плату.
Не всі
От, до прикладу я - чекаю першого вересня, щоб відкрити на дружину 2 конвертаційних депо👍
І, взагалі, залишаю свою "зарплатну" картку(КДВ золота ПБ) дружині - нехай собі потім знімає...
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Додано: Пон 29 сер, 2022 21:42
Успіх написав:
І, взагалі, залишаю свою "зарплатну" картку(КДВ золота ПБ) дружині - нехай собі потім знімає...
думал дал доступ к п24 и по Q-коду снимает,а ты как в прошлом веке
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Додано: Пон 29 сер, 2022 22:04
Игорь Алексеевич написав:
Смотрю, что после того как открыли покупку дол. 50тыс.+ уже здесь мало кого интересует курс на сегодня, завтра, через мес, квартал и т.д.
Покупают его по 41 наверное только ВСУ, когда дают з. плату.
Мабуть, кого цікавить долар - того не цікавить курс та інше дзеркально. Останні заспокояться найкрасивішою.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 07:55
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