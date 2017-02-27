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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9900990199029903>
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:31

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............29.08.2022..........30.08.2022
дата розрахунку..............26.08.2022...........29.08.2022
Євро.................................36,5467................36,554...+0.02%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9996 (вчера 0.9994).

Индекс доллара DXY в 15-00 108.77 (вчера 108.32)
Сегодня утром обновили очередной 20-летний максимуму, а потом откатились обратно.

  somilitark написав:Перекид між різними містами був ще тоді, коли більшість тутешніх навіть в школу не ходили.

Никто из нас тогда в школу не ходил. Этим промышляли еще в древнем Риме.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 15:04

  Сибарит написав:
  somilitark написав:Перекид між різними містами був ще тоді, коли більшість тутешніх навіть в школу не ходили.

Никто из нас тогда в школу не ходил. Этим промышляли еще в древнем Риме.

это потому что валютный ларьок в Ялте и рынок в Черновцах уже тогда существовали :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 15:37

  flysoulfly написав:
  Сибарит написав:
  somilitark написав:Перекид між різними містами був ще тоді, коли більшість тутешніх навіть в школу не ходили.

Никто из нас тогда в школу не ходил. Этим промышляли еще в древнем Риме.

это потому что валютный ларьок в Ялте и рынок в Черновцах уже тогда существовали :)

Не знаю як Чкрнівці, а Ялта в 93-94 не торохтіла в зрівнянні з Сімферополем ( Центр. ринок, чорняві з Університету місцевого). Це щодо об"ємів скв. Рейхрупії дешеві були, можна було везти та міняти на дол. в мацквє.
alex10
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:19

Смотрю, что после того как открыли покупку дол. 50тыс.+ уже здесь мало кого интересует курс на сегодня, завтра, через мес, квартал и т.д.
Покупают его по 41 наверное только ВСУ, когда дают з. плату.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 21:03

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Visky написав:
  Успіх написав:Також отримав 14 + 98 500
Успіх, якого числа Ви отримали?

Мені чомусь смс-ка не прийшла і я побачив кошти пізніше/через пару днів, коли глянув у П24))
Тож, з/п і премія прийшли в один день - 23 числа!
  Игорь Алексеевич написав:Смотрю, что после того как открыли покупку дол. 50тыс.+ уже здесь мало кого интересует курс на сегодня, завтра, через мес, квартал и т.д.
Покупают его по 41 наверное только ВСУ, когда дают з. плату.

Не всі ;) :mrgreen:
От, до прикладу я - чекаю першого вересня, щоб відкрити на дружину 2 конвертаційних депо👍 :D
І, взагалі, залишаю свою "зарплатну" картку(КДВ золота ПБ) дружині - нехай собі потім знімає...
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 21:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:І, взагалі, залишаю свою "зарплатну" картку(КДВ золота ПБ) дружині - нехай собі потім знімає...
думал дал доступ к п24 и по Q-коду снимает,а ты как в прошлом веке :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 22:04

  Игорь Алексеевич написав:Смотрю, что после того как открыли покупку дол. 50тыс.+ уже здесь мало кого интересует курс на сегодня, завтра, через мес, квартал и т.д.
Покупают его по 41 наверное только ВСУ, когда дают з. плату.

Мабуть, кого цікавить долар - того не цікавить курс та інше дзеркально. Останні заспокояться найкрасивішою. :)
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 22:49

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:І, взагалі, залишаю свою "зарплатну" картку(КДВ золота ПБ) дружині - нехай собі потім знімає...
думал дал доступ к п24 и по Q-коду снимает,а ты как в прошлом веке :lol:

Повний контроль над фінансами таки повинен бути в голови сім'ї! :lol:
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