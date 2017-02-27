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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 09:26
Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроект №7655, которым валютным обменникам могут существенно повысить размер налоговых обязательств. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
“Из почти 4000 обменников в мирном 2021 году отрасль уплатила аж 7 млн грн налогов. Это при том, что по расчетам Нацбанка один обменный пункт зарабатывает в среднем по меньшей мере 80 000 грн ежемесячно дохода”, — объяснил цель принятия законопроекта Гетманцев.
В случае, если парламент поддержит законопроект, каждый пункт обмена наличной валюты ежемесячно должен будет платить авансовый взнос по налогу на прибыль в размере 3-х минимальных зарплат, то есть 19,5 тыс грн. Таким образом, за год один пункт обмена должен будет заплатить в бюджет не менее 234 тысяч гривен.
Это не первый шаг государства в направлении “закручивания гаек” наличным обменным пунктам. 29 июля Национальный банк принял решение запретить наличным обменникам показывать курсы валют на табло, а также ужесточил ряд требований относительно помещений пунктов, в которых осуществляется обмен валют.
Тогда же в Нацбанке заявили, что наличные обменники, вероятно, уклоняются от уплаты налогов, поскольку налоговые поступления из этой отрасли несоизмеримо малы по сравнению с генерируемыми ими доходами.
“Да, уплаченный налог на прибыль таких компаний составляет всего 0,00185% от объема купленной ими валюты или около 7 млн грн в год на весь рынок”, — заявили в НБУ/ (ukrrudprom.ua)
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Додано: Вів 30 сер, 2022 09:43
“Из почти 4000 обменников в мирном 2021 году отрасль уплатила аж 7 млн грн налогов. Это при том, что по расчетам Нацбанка один обменный пункт зарабатывает в среднем по меньшей мере 80 000 грн ежемесячно дохода”, — объяснил цель принятия законопроекта Гетманцев.
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Было бы честно озвучить сколько это стоило обменникам в виде взяток чтобы их не дёргали. Но неуважаемый Гетьманцев конечно же это не скажет.
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