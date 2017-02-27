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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9900990199029903
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:26

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроект №7655, которым валютным обменникам могут существенно повысить размер налоговых обязательств. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
“Из почти 4000 обменников в мирном 2021 году отрасль уплатила аж 7 млн грн налогов. Это при том, что по расчетам Нацбанка один обменный пункт зарабатывает в среднем по меньшей мере 80 000 грн ежемесячно дохода”, — объяснил цель принятия законопроекта Гетманцев.

В случае, если парламент поддержит законопроект, каждый пункт обмена наличной валюты ежемесячно должен будет платить авансовый взнос по налогу на прибыль в размере 3-х минимальных зарплат, то есть 19,5 тыс грн. Таким образом, за год один пункт обмена должен будет заплатить в бюджет не менее 234 тысяч гривен.
Это не первый шаг государства в направлении “закручивания гаек” наличным обменным пунктам. 29 июля Национальный банк принял решение запретить наличным обменникам показывать курсы валют на табло, а также ужесточил ряд требований относительно помещений пунктов, в которых осуществляется обмен валют.

Тогда же в Нацбанке заявили, что наличные обменники, вероятно, уклоняются от уплаты налогов, поскольку налоговые поступления из этой отрасли несоизмеримо малы по сравнению с генерируемыми ими доходами.
“Да, уплаченный налог на прибыль таких компаний составляет всего 0,00185% от объема купленной ими валюты или около 7 млн грн в год на весь рынок”, — заявили в НБУ/ (ukrrudprom.ua)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:43

“Из почти 4000 обменников в мирном 2021 году отрасль уплатила аж 7 млн грн налогов. Это при том, что по расчетам Нацбанка один обменный пункт зарабатывает в среднем по меньшей мере 80 000 грн ежемесячно дохода”, — объяснил цель принятия законопроекта Гетманцев.
----
Было бы честно озвучить сколько это стоило обменникам в виде взяток чтобы их не дёргали. Но неуважаемый Гетьманцев конечно же это не скажет.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

О, пришпильно.

Я можу продати бакс по 40,75 і купити еврік по 40,65
Нарешті.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:35

  konstantin kirovograd написав:“Из почти 4000 обменников в мирном 2021 году отрасль уплатила аж 7 млн грн налогов. Это при том, что по расчетам Нацбанка один обменный пункт зарабатывает в среднем по меньшей мере 80 000 грн ежемесячно дохода”, — объяснил цель принятия законопроекта Гетманцев.
----
Было бы честно озвучить сколько это стоило обменникам в виде взяток чтобы их не дёргали. Но неуважаемый Гетьманцев конечно же это не скажет.


и сколько стоило, чтобы открыть пункт и начать работать :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:37

prodigy
за гарні очі! :)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:38

  Amat написав:О, пришпильно.

Я можу продати бакс по 40,75 і купити еврік по 40,65
Нарешті.


а смысл?

по баксу есть депо 2,75% (чистыми выйдет 2,21), а евро может потерять еще 2-2.5%

евро надо покупать после 2024, и то не факт
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:01

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.85 41.00
🇪🇺EUR 40.65 40.90

🇺🇸USD 40.85 40.95
🇪🇺EUR 40.75 40.95
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:09

  prodigy написав:
  Amat написав:О, пришпильно.

Я можу продати бакс по 40,75 і купити еврік по 40,65
Нарешті.


а смысл?

по баксу есть депо 2,75% (чистыми выйдет 2,21), а евро может потерять еще 2-2.5%

евро надо покупать после 2024, и то не факт


Мені потрібна доволі велика сума евриків приблизно до нового року.
Я просто "дно ловлю" з цього приводу і у цей період.
Amat
 
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  #<1 ... 9900990199029903
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