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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 09:26
Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроект №7655, которым валютным обменникам могут существенно повысить размер налоговых обязательств. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
“Из почти 4000 обменников в мирном 2021 году отрасль уплатила аж 7 млн грн налогов. Это при том, что по расчетам Нацбанка один обменный пункт зарабатывает в среднем по меньшей мере 80 000 грн ежемесячно дохода”, — объяснил цель принятия законопроекта Гетманцев.
В случае, если парламент поддержит законопроект, каждый пункт обмена наличной валюты ежемесячно должен будет платить авансовый взнос по налогу на прибыль в размере 3-х минимальных зарплат, то есть 19,5 тыс грн. Таким образом, за год один пункт обмена должен будет заплатить в бюджет не менее 234 тысяч гривен.
Это не первый шаг государства в направлении “закручивания гаек” наличным обменным пунктам. 29 июля Национальный банк принял решение запретить наличным обменникам показывать курсы валют на табло, а также ужесточил ряд требований относительно помещений пунктов, в которых осуществляется обмен валют.
Тогда же в Нацбанке заявили, что наличные обменники, вероятно, уклоняются от уплаты налогов, поскольку налоговые поступления из этой отрасли несоизмеримо малы по сравнению с генерируемыми ими доходами.
“Да, уплаченный налог на прибыль таких компаний составляет всего 0,00185% от объема купленной ими валюты или около 7 млн грн в год на весь рынок”, — заявили в НБУ/ (ukrrudprom.ua)
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Yuri_Z
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Додано: Вів 30 сер, 2022 09:43
“Из почти 4000 обменников в мирном 2021 году отрасль уплатила аж 7 млн грн налогов. Это при том, что по расчетам Нацбанка один обменный пункт зарабатывает в среднем по меньшей мере 80 000 грн ежемесячно дохода”, — объяснил цель принятия законопроекта Гетманцев.
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Было бы честно озвучить сколько это стоило обменникам в виде взяток чтобы их не дёргали. Но неуважаемый Гетьманцев конечно же это не скажет.
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konstantin kirovograd
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Додано: Вів 30 сер, 2022 11:31
О, пришпильно.
Я можу продати бакс по 40,75 і купити еврік по 40,65
Нарешті.
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Amat
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Додано: Вів 30 сер, 2022 11:35
konstantin kirovograd написав:
“Из почти 4000 обменников в мирном 2021 году отрасль уплатила аж 7 млн грн налогов. Это при том, что по расчетам Нацбанка один обменный пункт зарабатывает в среднем по меньшей мере 80 000 грн ежемесячно дохода”, — объяснил цель принятия законопроекта Гетманцев.
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Было бы честно озвучить сколько это стоило обменникам в виде взяток чтобы их не дёргали. Но неуважаемый Гетьманцев конечно же это не скажет.
и сколько стоило, чтобы открыть пункт и начать работать
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prodigy
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Додано: Вів 30 сер, 2022 11:37
prodigy
за гарні очі!
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Yuri_Z
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Додано: Вів 30 сер, 2022 11:38
Amat написав:
О, пришпильно.
Я можу продати бакс по 40,75 і купити еврік по 40,65
Нарешті.
а смысл?
по баксу есть депо 2,75% (чистыми выйдет 2,21), а евро может потерять еще 2-2.5%
евро надо покупать после 2024, и то не факт
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prodigy
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Додано: Вів 30 сер, 2022 12:01
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 40.85 41.00
🇪🇺EUR 40.65 40.90
🇺🇸USD 40.85 40.95
🇪🇺EUR 40.75 40.95
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edvardd
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Додано: Вів 30 сер, 2022 12:09
prodigy написав: Amat написав:
О, пришпильно.
Я можу продати бакс по 40,75 і купити еврік по 40,65
Нарешті.
а смысл?
по баксу есть депо 2,75% (чистыми выйдет 2,21), а евро может потерять еще 2-2.5%
евро надо покупать после 2024, и то не факт
Мені потрібна доволі велика сума евриків приблизно до нового року.
Я просто "дно ловлю" з цього приводу і у цей період.
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Amat
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Додано: Вів 30 сер, 2022 12:16
prodigy написав: Amat написав:
О, пришпильно.
Я можу продати бакс по 40,75 і купити еврік по 40,65
Нарешті.
а смысл?
по баксу есть депо 2,75% (чистыми выйдет 2,21), а евро может потерять еще 2-2.5%
евро надо покупать после 2024, и то не факт
и что именно (не факт, что будет) будет после
2024 ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 30 сер, 2022 12:20
Amat написав: prodigy написав:
Мені потрібна доволі велика сума евриків приблизно до нового року.
Я просто "дно ловлю" з цього приводу і у цей період.
странно... Вы ж доллар
продаете сейчас!
годовое дно €/$
явно будет именно ближе к новому году.
т.е. евро надо покупать сейчас, а бакс продать как можно папізже.
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