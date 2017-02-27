flysoulfly написав:странно... Вы ж доллар продаете сейчас!
годовое дно €/$ явно будет именно ближе к новому году.
т.е. евро надо покупать сейчас, а бакс продать как можно папізже.
Цікава думка. Дякую. Я з такої точки зору не думав.
1) Я поки долар не продаю. Лише сказав, що нарешті справжній паритет. (копійки не рахуємо).
2) А чи можу я вас просити навести якісь аргументи, чому ви вважаєте, що дно буде ближче до нового року ?
Наскільки я розумію еврік може "ковбасить" протягом наступних 4 місяців.