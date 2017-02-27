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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9901990299039904
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:50

  flysoulfly написав:
  Amat написав:
  prodigy написав:Мені потрібна доволі велика сума евриків приблизно до нового року.
Я просто "дно ловлю" з цього приводу і у цей період.
странно... Вы ж доллар продаете сейчас!
годовое дно €/$ явно будет именно ближе к новому году.
т.е. евро надо покупать сейчас, а бакс продать как можно папізже.


Цікава думка. Дякую. Я з такої точки зору не думав.

1) Я поки долар не продаю. Лише сказав, що нарешті справжній паритет. (копійки не рахуємо).
2) А чи можу я вас просити навести якісь аргументи, чому ви вважаєте, що дно буде ближче до нового року ?
Наскільки я розумію еврік може "ковбасить" протягом наступних 4 місяців.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:38

  flysoulfly написав:
  Amat написав:
  prodigy написав:Мені потрібна доволі велика сума евриків приблизно до нового року.
Я просто "дно ловлю" з цього приводу і у цей період.
странно... Вы ж доллар продаете сейчас!
годовое дно €/$ явно будет именно ближе к новому году.
т.е. евро надо покупать сейчас, а бакс продать как можно папізже.

чтобі купить что-то ненужное, надо вначале продать что-то нужное.
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