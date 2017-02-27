prodigy написав:Мені потрібна доволі велика сума евриків приблизно до нового року. Я просто "дно ловлю" з цього приводу і у цей період.
странно... Вы ж доллар продаете сейчас! годовое дно €/$ явно будет именно ближе к новому году. т.е. евро надо покупать сейчас, а бакс продать как можно папізже.
Цікава думка. Дякую. Я з такої точки зору не думав.
1) Я поки долар не продаю. Лише сказав, що нарешті справжній паритет. (копійки не рахуємо). 2) А чи можу я вас просити навести якісь аргументи, чому ви вважаєте, що дно буде ближче до нового року ? Наскільки я розумію еврік може "ковбасить" протягом наступних 4 місяців.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................30.08.2022...........31.08.2022 дата розрахунку...............29.08.2022............30.08.2022 Євро..................................36,554...................36,6564...+0.28% Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0024 (вчера 0.9996). Качели качаются ...
Индекс доллара DXY в 15-00 108.51 (вчера 108.77)
Вчерашние финансовые результаты выглядят оптимистичнее всей прошлой недели: продажа валюты была минимальной, казначейство в плюсах, наличка текла в банки.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 30 серпня 2022 року, до державного бюджету залучено 3 927 458 159,19 грн (за курсом НБУ). Из них: - до 11.01.2023 - 133 дня - 12% - 227 576 993,97 грн; - до 05.07.2023 - 308 дней - 14% - 1 938 034,78 грн; - до 27.09.2023 - 392 дня - 16% - 93 431 633,89 грн; - до 27.04.2023 - 239 дней - 4% - $2 106 611,40; - до 22.06.2023 - 295 дней - 4.5% - $16 192 782,20; - до 25.01.2024 - 512 дней - 4% - $30 114 600,00; - до 11.01.2024 - 498 дней - 2.5% - 50 174 523,45 евро. Результат несколько лучше предыдущих пары размещений за счет валютных облигаций. Наибольшей популярностью пользовались самые низкодоходные бумаги в евро. Похоже, народ надеется на восстановление евро.
Бариги в канторах вперто хочуть, щоб їх всіх закрили.
попит менше пропозиції, але тримають 40,7 за зелень, клоуни)) цікаво, що хм зменшити заважає,якщо вони на різниці заробляють. закони економіки і бариги-спекулянти не перетинаються в економічній площині)