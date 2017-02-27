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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9901990299039904
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:50

  flysoulfly написав:
  Amat написав:
  prodigy написав:Мені потрібна доволі велика сума евриків приблизно до нового року.
Я просто "дно ловлю" з цього приводу і у цей період.
странно... Вы ж доллар продаете сейчас!
годовое дно €/$ явно будет именно ближе к новому году.
т.е. евро надо покупать сейчас, а бакс продать как можно папізже.


Цікава думка. Дякую. Я з такої точки зору не думав.

1) Я поки долар не продаю. Лише сказав, що нарешті справжній паритет. (копійки не рахуємо).
2) А чи можу я вас просити навести якісь аргументи, чому ви вважаєте, що дно буде ближче до нового року ?
Наскільки я розумію еврік може "ковбасить" протягом наступних 4 місяців.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:38

  flysoulfly написав:
  Amat написав:
  prodigy написав:Мені потрібна доволі велика сума евриків приблизно до нового року.
Я просто "дно ловлю" з цього приводу і у цей період.
странно... Вы ж доллар продаете сейчас!
годовое дно €/$ явно будет именно ближе к новому году.
т.е. евро надо покупать сейчас, а бакс продать как можно папізже.

чтобі купить что-то ненужное, надо вначале продать что-то нужное.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 16:02

Официальный курс + облигации +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................30.08.2022...........31.08.2022
дата розрахунку...............29.08.2022............30.08.2022
Євро..................................36,554...................36,6564...+0.28%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0024 (вчера 0.9996).
Качели качаются ...

Индекс доллара DXY в 15-00 108.51 (вчера 108.77)

Вчерашние финансовые результаты выглядят оптимистичнее всей прошлой недели: продажа валюты была минимальной, казначейство в плюсах, наличка текла в банки.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 30 серпня 2022 року, до державного бюджету
залучено 3 927 458 159,19 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 11.01.2023 - 133 дня - 12% - 227 576 993,97 грн;
- до 05.07.2023 - 308 дней - 14% - 1 938 034,78 грн;
- до 27.09.2023 - 392 дня - 16% - 93 431 633,89 грн;
- до 27.04.2023 - 239 дней - 4% - $2 106 611,40;
- до 22.06.2023 - 295 дней - 4.5% - $16 192 782,20;
- до 25.01.2024 - 512 дней - 4% - $30 114 600,00;
- до 11.01.2024 - 498 дней - 2.5% - 50 174 523,45 евро.
Результат несколько лучше предыдущих пары размещений за счет валютных облигаций. Наибольшей популярностью пользовались самые низкодоходные бумаги в евро. Похоже, народ надеется на восстановление евро.

НБУ продолжает снижать давление на обменки, смягчили требования к видеонаблюдению, что должно сделать системы дешевле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 16:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Бариги в канторах вперто хочуть, щоб їх всіх закрили.


попит менше пропозиції, але тримають 40,7 за зелень, клоуни)) цікаво, що хм зменшити заважає,якщо вони на різниці заробляють. закони економіки і бариги-спекулянти не перетинаються в економічній площині)
samvexler
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 16:55

  samvexler написав:Бариги в канторах вперто хочуть, щоб їх всіх закрили.
попит менше пропозиції, але тримають 40,7 за зелень, клоуни)) цікаво, що хм зменшити заважає,якщо вони на різниці заробляють. закони економіки і бариги-спекулянти не перетинаються в економічній площині)

Не закриють.
У системі, що склалася на основі "ятобітимені" усі до самого верху пов'язані та мають про запас пред'яви та компромат один на одного.
Тому і обмінки, і бурштин, і наркоділери.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:02

Євро перевищив паритет проти долара у вівторок на тлі настроїв на ринку, що Європейський центральний банк може вдатися до стрімкого підвищення ключової ставки для стримування інфляції.

Про це повідомляє Reuters.

Валюта зросла на 0,32% до 1,00295 долара після того, як впала до майже 20-річного мінімуму.

"Йдеться про те, що ЄЦБ був набагато більш агресивним протягом останніх кількох сесій, а також про тиск з боку цін на природний газ", — сказав Джон Гарді, керівник відділу валютної стратегії Saxo Bank. "Також помітно, що ми спостерігаємо деякий "магнетизм" довкола цього паритетного рівня євро/долар, тому часто такі "круглі" рівні можуть стати проблемою".

Шанси на підвищення ставки ЄЦБ одразу на 75 базисних пунктів зросли після того, як у своїх виступах спікери Центробанку на щорічному симпозіумі ФРС підтримали аргументи на користь значного підвищення.

Інфляційні дані Німеччини, найбільшої економіки ЄС, допоможуть визначити, наскільки агресивно ЄЦБ діятиме на найближчому засіданні, щоб приборкати інфляцію.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 18:17

  samvexler написав:Бариги в канторах вперто хочуть, щоб їх всіх закрили.


попит менше пропозиції, але тримають 40,7 за зелень, клоуни)) цікаво, що хм зменшити заважає,якщо вони на різниці заробляють. закони економіки і бариги-спекулянти не перетинаються в економічній площині)

ой, а скільки то бариг по різних продуктових мережах!

там не закриття - а варто розстріл вводити :mrgreen:
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