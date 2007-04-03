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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  konstantin kirovograd написав:я тоже был искренне удивлён ценой на арбузы-25 грн за турецкие и египетские я понимаю -их нужно купить за баксы и привезти чёрт знает откуда.
Вчера в ММ в Ходосовке по 55 :shock:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:15

  Мизантрóп написав:
  konstantin kirovograd написав:я тоже был искренне удивлён ценой на арбузы-25 грн за турецкие и египетские я понимаю -их нужно купить за баксы и привезти чёрт знает откуда.
Вчера в ММ в Ходосовке по 55 :shock:

В місті Лева на ринку 35(подовгасті - не смачні), а малі-круглі в атб - 45 :lol:

То хто казав, що банани дорогі? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:33

  konstantin kirovograd написав:
  privet_vam написав:
  samvexler написав:Бариги в канторах вперто хочуть, щоб їх всіх закрили.


попит менше пропозиції, але тримають 40,7 за зелень, клоуни)) цікаво, що хм зменшити заважає,якщо вони на різниці заробляють. закони економіки і бариги-спекулянти не перетинаються в економічній площині)

ой, а скільки то бариг по різних продуктових мережах!

там не закриття - а варто розстріл вводити :mrgreen:

я тоже был искренне удивлён ценой на арбузы-25 грн за турецкие и египетские я понимаю -их нужно купить за баксы и привезти чёрт знает откуда.Но когда увидел первые фермерские арбузики маленькие и не вкусные по 25 грн тоже у барыг без коментариев....из египта векзти или сорвать на огороде в 5 км от рынка

я теж іскрєннє удівльон, що на валютном форумі дописують люди, які не читали адама сміта.
Вело
 
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