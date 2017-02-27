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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9902990399049905
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:11

Сегодня припустились немного. Стабилизец?!
asti
 
Повідомлень: 2915
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Модератори: Ірина_, Модератор

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