|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 сер, 2022 19:11
Сегодня припустились немного. Стабилизец?!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2915
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 562 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vadm
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1642
|11421473
|
Вів 30 сер, 2022 19:33
Вело
|
|31092
|33210423
|
|
|7972
|22549992
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ